البنك الدولي يوافق على مساعدة فورية لأوكرانيا بقيمة 489 مليون دولار

وافق البنك الدولي على تقديم مساعدة إضافية فورية لأوكرانيا بقيمة 489 مليون دولار، وفقًا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز»، الإخبارية.

وجاءت موافقة «البنك الدولي»، على المساعدات المالية في ظل توجه الدول الأوروبية والولايات المتحدة لدعم الرئيس الأوكراني لمواجهة الحرب الروسية ضد بلاده، فيما استبعدت ألمانيا، تأثر سلاسل الإمداد الغذائي في أوروبا بالعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وتستضيف «برلين»، الجمعة المقبل اجتماعا لـ مجموعة السبع، التي تضم إلى جانب ألمانيا «كندا - فرنسا - إيطاليا - اليابان - المملكة المتحدة - الولايات المتحدة الأمريكية»، لمناقشة الأمن الغذائي العالمي وارتباطه بعملية موسكو العسكرية في أوكرانيا، وقالت الحكومة الألمانية، إنّ الاجتماع يهدف إلى بحث سبل استقرار أسواق الغذاء عالميا.

وفي وقت سابق من اليوم، الثلاثاء، حظرت السلطات الأسترالية، تصدير سلعها للشركات التي تزود الجيش الروسي بمعدات، فيما جمدت «طوكيو»، أصول 32 شخصًا من أثرياء روسيا وبيلاروسيا، كما حظرت سلطات اليابان، تصدير معدات تكرير النفط إلى روسيا.

وكانت وكالة «بلومبرج»، الاقتصادية، قالت في وقت سابق، إنّ موسكو تخطت طهران وبيونج يانج، كأكثر الدول عُرضة للعقوبات، موضحة أن روسيا اُستهدفت بما مجموعه 5530 عقوبة.

وقال الرئيس الأوكراني «فولديمير زيلينسكي»، إنّ نظيره الأمريكي «جو بايدن»، يمكنه فعل المزيد لوقف تداول العملة الروسية في بلاده، وأكد لشبكة «أيه بي سي»، الأمريكية، إنه يجب تأمين المجال الجوي لبلاده.

رئيس أوكرانيا يُحذر من مخاطر العملية العسكرية الروسية على بقية العالم

وحذر الرئيس الأوكراني ، من مخاطر العملية العسكرية الروسية في بلاده على دول العالم، وأكد الرئيس الأوكراني، أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يتوقف عند أوكرانيا.

كما حذّر رئيس أوكرانيا، من أن بوتين، سيفترس دولا أخرى من حلف شمال الأطلسي «الناتو»، فيما اتهمت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، روسيا، بتجنيد مرتزقة سوريين وأجانب للقتال في أوكرانيا.

من جانبها، جمعت منظمات إغاثية هولندية، تبرعات بقيمة 106 ملايين يورو لمساعدة ضحايا الحرب في أوكرانيا، فيما أكدت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، تعرض منشأة نووية للقصف في «مدينة خاركيف» الأوكرانية، أمس الأول الأحد.

وفي سياق متصل، تعتزم السلطات الأسترالية، بناء قاعدة بحرية جديدة بتكلفة 7.4 مليار دولار قبالة ساحلها الشرقي، يمكنها تزويد الغواصات النووية الأمريكية بالإمدادات والصيانة وتعزيز الدفاعات الإقليمية ضد الصين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.