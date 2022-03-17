اكسب 1000 جنيه خلال 60 يوما فقط.. عرض لعملاء البنك التجاري الدولي

أعلن البنك التجاري الدولي، عن عرض بنكي لأصحاب المدخرات من الودائع وحسابات التوفير، لدى إيداع مبلغ بقيمة 100 ألف جنيه، ويمكن للعميل توفير 1000 جنيه إضافية يتم الحصول عليها بعد مرور شهرين فقط من تاريخ الإيداع.

«التجاري الدولي» بيقولك: هات 100 ألف جنيه وخدهم 101 بعد شهرين

أوضح «التجاري الدولي»، على صفحته الرسمية، أنَّ زيادة الأرصدة البنكية التي يتيحها المصرف خارج إطار العرض الحالي، متاحة فقط لعملاء شهادات الادخار الثلاثية، بشرط عدم إمكانية استرداد قيمة الشهادة أو «كسرها»، قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الإيداع، وإلا سيتعرض العميل لخسارة العائد وقتها.

عرض الـ CIB ساري على الشهادات وحسابات التوفير والودائع

وتابع البنك موضحًا: «عرض CIB الحالي يتيح استرداد كامل المبلغ والأرباح بعد مرور شهرين فقط من تاريخ الإيداع، وذلك لحسابات التوفير، والودائع أيضاً».

شروط الحصول على عرض التجاري الدولي

وبحسب رسائل قصيرة قام البنك بإرسالها لعملائه على هواتفهم المحمولة، لـ عرض بنكي جاءت شروطه كالتالي:

1.زيادة رصيد حسابات التوفير أو الودائع لأجل إلى 100 ألف جنيه مصري.

2.أن تتم زيادة رصيد الحساب قبل نهاية شهر مارس الحالي.

3.الاحتفاظ بالزيادة على مدار شهري أبريل ومايو 2022، أي طوال الـ60 يوما.

4.يستفيد العميل من العرض مرة واحدة فقط.

4.للاشتراك يجب أن يرسل عميل البنك التجاري الدولي كلمة «CIB» في رسالة نصية، وذلك «بعد زيادة المدخرات» للحد المطلوب.

يأتي ذلك في إطار تشجيع البنوك المحلية، للأفراد والمؤسسات على الادخار، وذلك بقيادة وتعليمات البنك المركزي المصري، حيث يتم توجيه أموال الودائع وضخها في العديد من الاستثمارات المحلية التي تعود بالنفع على الجميع، كما تحقق عائدا جيدا لأصحاب المدخرات يتم صرفه في صورة فوائد على الشهادات وحسابات التوفير، وغيرها من المنتجات المصرفية ذات العائد.

أرصدة الودائع المصرفية تسجل 5,7 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2021

وبحسب النشرة السنوية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصلت أرصدة الودائع المصرفية إلى 5731,5 مليار جنيه، أي ما يقرب من 5,7 تريليون جنيه، بنهاية العام المالي الماضي، محققة نمو على أساس سنوي بنسبة 22.3%، كان للقطاع العائلي وقطاع الأعمال الخاص النصيب الأكبر فيها.

البنوك المصرية تنجح في رفع نسبة توظيف الودائع إلى 48.7%

فيما نجحت البنوك المحلية في رفع نسبة توظيف الودائع إلى القروض على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث زادت إلى 48.7% بنهاية سبتمبر 2021، محققة نمو 18.3%، ما يؤكد نجاح القطاع المصرفي المصري في تعزيز الشمول المالي وزيادة قاعدة المتعاملين مع البنوك.