مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 23-3-2022 في محافظات مصر

يعيش المسلمون خلال هذا الفترة أجواء مباركة بحلول العشر الأواخر من شهر شعبان، وفي تلك الفترة، يستعد الكثير منهم لشهر رمضان الكريم بالإكثار في العبادة والصلوات وقراءة القرآن الكريم، ما يجعلهم يبحثون عن مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات في مصر، ومواعيد الصلاة ايضا في بعض البلدان العربية.

وحرصا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المواطنون بشكل يومي ودائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير مواقيت الصلاة في جميع المحافظات ومواعيد الصلاة في بعض البلدان العربية اليوم الأربعاء الموافق 23 مارس من عام 2022، وفق الموقع الرسمي للهيئة العامة للمساحة، والتي جاءت كالتالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

أذان الفجر: الساعة 04:29

- أذان الظهر: الساعة 12:02

- أذان العصر: الساعة 03:30

- أذان المغرب: الساعة 06:08

- أذان العشاء: الساعة 07:246

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: الساعة 04:33

- أذان الظهر: الساعة 12:07

- أذان العصر: الساعة 03:35

- أذان المغرب: الساعة 06:14

- أذان العشاء: الساعة 07:32

مواقيت الصلاة في محافظة الغربية

أذان الفجر: الساعة 04:28

- أذان الظهر: الساعة 12:03

- أذان العصر: الساعة 03:31

- أذان المغرب: الساعة 06:09

- أذان العشاء: الساعة 07:28

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

أذان الفجر: الساعة 04:32

- أذان الظهر: الساعة 12:02

- أذان العصر: عند الساعة 03:30

- أذان المغرب: الساعة 06:08

- أذان العشاء: الساعة 07:23

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

أذان الفجر: الساعة 04:30

- أذان الظهر: عند الساعة 12:00

- أذان العصر: الساعة 03:27

- أذان المغرب: الساعة 06:06

- أذان العشاء: الساعة 07:21

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

ونستعرض فيما يلي مواعيد الصلاة في بعض المدن العربية.

مواقيت الصلاة في المدينة المنورة

أذان الفجر: الساعة 05:06

- أذان الظهر: الساعة 12:29

- أذان العصر: الساعة 03:55

- أذان المغرب: الساعة 06:34

- أذان العشاء: الساعة 08:04

مواقيت الصلاة في أبوظبي

- أذان الفجر: الساعة 05:07

- أذان الظهر: الساعة 12:30

- أذان العصر: الساعة 03:56

- أذان المغرب: الساعة 06:34

- أذان العشاء: الساعة 08:04