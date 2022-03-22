مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 22-3-2022 في محافظات مصر

مواقيت الصلاة أمر يهم المسلمون كثيرا حيث يعد من أهم أركان الإسلام التي أمرنا الله بالحفاظ عليها وأدائها في أوقاتها المحددة، لذا يكثر البحث يوميا وفي كل وقت عن مواقيت الصلاة خاصة في تلك الأيام التي يحب فيها المسلمون التقرب إلى الله فهي أيام مباركة بقدوم شهر شعبان وقرب قدوم شهر رمضان.

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

وفي هذا الصدد، تعرض «الوطن» فيما يلي مواقيت الصلاة في جميع محافظات مصر، فضلًا عن مواعيد الصلاة في البلدان والدول العربية اليوم الثلاثاء الموافق 22 مارس، وفق الموقع الرسمي للهيئة العامة للمساحة، وجاءت كالتالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

أذان الفجر: الساعة 04:29

- أذان الظهر: الساعة 12:01

- أذان العصر: الساعة 03:29

- أذان المغرب: الساعة 06:06

- أذان العشاء: الساعة 07:24.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: الساعة 04:34

- أذان الظهر: الساعة 12:07

- أذان العصر: الساعة 03:35

- أذان المغرب: الساعة 06:13

- أذان العشاء: الساعة 07:32

مواقيت الصلاة في محافظة الغربية

أذان الفجر: الساعة 04:30

- أذان الظهر: الساعة 12:03

- أذان العصر: الساعة 03:31

- أذان المغرب: الساعة 06:08

- أذان العشاء: الساعة 07:27

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

أذان الفجر: الساعة 04:33

- أذان الظهر: الساعة 12:02

- أذان العصر: عند الساعة 03:30

- أذان المغرب: الساعة 06:07

- أذان العشاء: الساعة 07:23

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

أذان الفجر: الساعة 04:29

- أذان الظهر: عند الساعة 11:58

- أذان العصر: الساعة 03:25

- أذان المغرب: الساعة 06:03

- أذان العشاء: الساعة 07:19

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

ونستعرض فيما يلي مواعيد الصلاة في بعض المدن العربية.

مواقيت الصلاة في أبوظبي

أذان الفجر: الساعة 05:07

- أذان الظهر: الساعة 12:30

- أذان العصر: الساعة 03:56

- أذان المغرب: الساعة 06:34

- أذان العشاء: الساعة 08:04

مواقيت الصلاة في المدينة المنورة

أذان الفجر: الساعة 05:06

- أذان الظهر: الساعة 12:29

- أذان العصر: الساعة 03:55

- أذان المغرب: الساعة 06:34

- أذان العشاء: الساعة 08:04