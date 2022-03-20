مواقيت الصلاة اليوم الأحد 20-3-2022 في محافظات مصر

يحرص الكثيرون على أداء الفروض الخمسة في مواعيدها، استعدادا لأفضل شهور العام للمسلمين، وهو شهر رمضان 2022، لذلك ترتفع معدلات البحث على المحرك العالمي «جوجل» عن مواقيت الصلاة في المحافظات المختلفة.

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

ووفق الهيئة العامة للمساحة المصرية، فقد جاءت مواقيت الصلاة اليوم الأحد 20-3-2022، في عدد من المحافظات المصرية، فضلا عن بعض المدن العربية كالتالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

أذان الفجر: الساعة 04:32

أذان الظهر: الساعة 12:03

أذان العصر: الساعة 03:30

أذان المغرب: الساعة 06:06

أذان العشاء: الساعة 07:24.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: الساعة 04:37

أذان الظهر: الساعة 12:08

أذان العصر: الساعة 03:35

أذان المغرب: الساعة 06:12

أذان العشاء: الساعة 07:30

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

أذان الفجر: الساعة 04:35

أذان الظهر: الساعة 12:03

أذان العصر: الساعة 03:30

أذان المغرب: الساعة 06:06

أذان العشاء: الساعة 07:22

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

أذان الفجر: الساعة 04:34

أذان الظهر: الساعة 12:01

أذان العصر: الساعة 03:27

أذان المغرب: الساعة 06:04

أذان العشاء: الساعة 07:19

مواقيت الصلاة في محافظة الغربية

أذان الفجر: الساعة 04:32

أذان الظهر: الساعة 12:03

أذان العصر: الساعة 03:31

أذان المغرب: الساعة 06:07

أذان العشاء: الساعة 07:25

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

ونستعرض فيما يلي مواعيد الصلاة في بعض المدن العربية، وفق موقع هيئة المساحة، وهي كالتالي:

مواقيت الصلاة في أبو ظبي

أذان الفجر: الساعة 05:09

أذان الظهر: الساعة 12:30

أذان العصر: الساعة 03:56

أذان المغرب: الساعة 06:34

أذان العشاء: الساعة 08:04

مواقيت الصلاة في المدينة المنورة

أذان الفجر: الساعة 05:08

أذان الظهر: الساعة 12:29

أذان العصر: الساعة 03:55

أذان المغرب: الساعة 06:33

أذان العشاء: الساعة 08:03