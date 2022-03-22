مأساة شاب تدخل لفض مشاجرة بـ«شبرا» فعاد جثة هامدة.. «فرغ الطبنجة في بطنه»

شهدت منطقة شبرا الخيمة جريمة مروعة، بعدما أقدم صاحب جراج على قتل كهربائي بسلاح ناري، بعدة طلقات نارية في البطن والرجل، أثناء تدخل المجني عليه لمحاولة فضّ مشاجرة بين المتهم وشخص آخر، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم.

تهديد حاد من المتهم قبل قتل المجني عليه

وروى إسلام أحمد شقيق المجني عليه، تفاصيل ما حدث وقت الجريمة، قائلًا إن أحد الأشخاص استدعى شقيقه للتوسط ليكون وسيلة للصلح بينه وبين المتهم، وعندما حضر شقيقه للصلح بينهما وإنهاء النزاع، قام المتهم بتلقين شقيقه أبشع الألفاظ والسباب قائلاً: «ملكش دعوة أنت بالحوار أحسن أفضي الطبنجة كلها في بطنك ثم انهال عليه ضربًا وأطلق النيران في رجله اليسرى ثم أمطره بـ 4 طلقات في البطن، ليسقط قتيلاً في الحال».

المجني عليه ليس له علاقة بالمتهم

وتابع شقيق المجني عليه في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المجني عليه والمتهم، لم يسبق لهما الدخول في خلافات أو مشاكل، وأن المجني عليه يتمتع بالسيرة الحسنة، والاحترام بين أهالي المنطقة، ودائما يسعى للصلح بين طرفي أي مشكلة، وأن المجني عليه لديه طفلان، مطالبًا بالقصاص العادل من المتهم وتوقيع أقصى عقوبة عليه.

تفاصيل مقتل كهربائي بطلقات نارية في البطن

تفاصيل الواقعة بدأت عندما ورد إلى المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، بلاغًا يفيد مصرع «مصطفى.أ.م» 26 عامًا، كهربائي، جراء إصابته بعدة طلقات نارية بالرجل والبطن، أودت بحياته في الحال بمنطقة عزبة عثمان، أثناء محاولته فضّ مشاجرة تم نقل الجثة لمستشفى ناصر العام.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين «عادل.ح» مسجل خطر و «أحمد.ا»، طرفي المشاجرة والأسلحة المستخدمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التي أمرت بحبس المتهم وطرفي المشاجرة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأمرت باستعجال تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، كما أمرت جهات التحقيقات بعرض المتهم على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيه من عدمه.