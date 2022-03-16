الإعدام شنقا لفلاح قتل شخصين بالسم للاستيلاء على مبالغ مالية منهما

قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار محمود عبد الوهاب، وعضوية المستشارين أحمد عز البطراوي وأحمد محمد فخري، وبحضور طارق زين العابدين صديق وكيل النيابة، وبأمانة سر ماهر محمد حسن، بالإعدام شنقا، لفلاح قتل شخصين للاستيلاء على مبالغ مالية منهما بمركز العدوة.

المتهم استدرج المجني عليهما ودس لهما السم

وكشفت تحقيقات نيابة العدوة فى القضية رقم 5729/2021 جنايات العدوة والمقيدة برقم 760/2021 كلي جنايات شمال المنيا، أنه في يوم 14 من شهر أبريل الماضي قام المتهم «عبد الرحمن.ح»، 32 عاما، فلاح، مقيم مدينة العدوة، بقتل «السيد.ع»، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله باستدراجه إلى مزرعة مكان الواقعة، عن طريق إيهامه بإتمام صفقة شراء دواب، وناوله مشروبين شاي وعصير دس بهما سلفا مادة ساما كارباماتية يتسبب عنها الموت عاجلا أو أجلا.

وبمجرد ظهور علامات الإعياء، بادر المتهم بتوجيه عدة ضربات بحجر بلوك على رأس المجني عليه قاصدا إزهاق روحه.

واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى في ذات المكان والزمان، حيث قتل المتهم «أبوزيد. ح»، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، إثر استدراجه لإتمام صفقة شراء دواب وناوله العصير المسموم.

وارتبطت بهاتين الجنايتين جنحة سرقة المنقولات هاتفين ملك المجنى عليهما ومبالغ مالية مملوكين للمجنى عليهما 45 ألفا و380 جنيها، وكان ذلك ليلا من ملحقات مكان معد للسكن.

الاستيلاء على مبالغ مالية من المجني عليهما

وأكدت التحريات الأولية للمقدم محمد صلاح رئيس مباحث مركز شرطة العدوة، أن المتهم عقد النية على قتل المجني عليهما، واستدرجهما إلى المزرعة، بعدما قام بإيهامهما بإتمام شراء صفقة الدواب، ووضع لهما السم داخل أكواب زجاجية، وبعدها سدد عدة ضربات على رأس المجني عليهما، وقام بالاستيلاء على مبلغ 45 ألف جنيه من المجنى عليه الثانى وهاتفه المحمول بينما استولى على مبلغ 300 جنيه وهاتف من المجني عليه الأول، وقام بوضع المجنى عليه الثانى بمركبة المجنى عليه الأول وأضرم النيران بالمركبة.

وأمام العميد حاتم ربيع رئيس فرع البحث الجنائى بجنوب المنيا، اعترف المتهم بارتكاب الجريمة لمروره بضائقة مادية، وأرشد عن المبالغ المالية المستولى عليها، كما اعترف أنه احتفظ بهاتف المجنى عليه الثاني، بينما ألقى المتبقي من السم وهاتف المجني عليه الأول بالمجري المائي بالبحر اليوسفي بزمام مدينة العدوة، وأرشد عن الأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة «حجرين بلوك».

وثبت بتقرير قسم الأدلة الجنائية نشوب الحريق في ملابس وجسد المتهم الثاني وسيارة المجني عليه الأول، نتيجة إيصال مصدر حراري سريع ذي لهب، وبفحص وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن المتهم قام بشراء العصير من سوبر ماركت، وأفاد الاستعلام من شركات المحمول أن المتهم أجرى اتصالا هاتفيا من شريحة بالمجني عليه الأول والثانى، وثبت بتقرير تقرير الصفة التشريحية للمجنى عليه الأول وجود إصابات عرضية بالرأس وما أحدثته من كسور بالجمجمة وفشل بالوظائف الحيوية المخية.