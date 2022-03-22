حياة كريمة: بدأنا بـ1500 متطوع ووصلنا إلى 30 ألف في كافة المحافظات

قالت عهود وافي، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، إنها بدأت العمل مع زملائها على دعم مؤسسة حياة كريمة بعدما أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة حياة كريمة، لافتة إلى أن المؤسسة بدأت في 2019 كمؤسسة مجتمع مدني مسجلة بوزارة التضامن الاجتماعي وبدأت بـ1500 متطوع واليوم وصل عدد المتطوعين إلى 30 ألف متطوع على مستوى الجمهورية.

وأوضحت «وافي» خلال استضافتها في برنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أن المؤسسة تدرب المتطوعين على دراسة احتياجات المواطنين ورصدها بشكل علمي، لافتة إلى أن رئاسة مجلس الوزراء ضمت فريق المؤسسة للجنة التيسيرية لإدارة المشروع القومي حياة كريمة.

الطلاب المصريين في الخارج تبرعوا بـ150 ألف دولار

وأشارت «وافي» إلى أن المبادرة تمكنت من نشر الوعي المجتمعي من خلال زيارات ميدانية لطلاب المدارس والجامعات، وجولات افتراضية للطلاب المصريين المقيمين في الخارج، موضحة أن الطلاب المصريين في الخارج بالتعاون مع وزارة الهجرة تبرعوا في أول لقاء بفريق المبادرة بما يقرب من 150 ألف دولار، وطلبوا المساعدة في تنفيذ البرامج خلال زياراتهم لمصر.

تعاون حياة كريمة مع مؤسسات المجتمع المدني

وأضافت « وافي» أن غرفة حياة كريمة المركزية أصبحت تعمل لجميع المؤسسات في تحالف الجمعيات الأهلية والخدمية، موضحة أن التحالف ضم جمعية مصر الخير وبنك الطعام وبيت الزكاة والصدقات المصري والهيئة القبطية والأورمان، وقدموا البيانات الخاصة بالمحتاجين لتوفير المواد الغذائية للمستحقين وتوفير الوجبات الساخنة خلال شهر رمضان المقبل.