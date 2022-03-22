ضمن حياة كريمة.. بناء مدرسة ونقطة إسعاف بتكلفة 13 مليون جنيه في كفر الشيخ

تفقد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، يرافقه نائبه عمرو البشبيشي، سير الأعمال التنفيذية في مدرسة «السيد البدوي» للتعليم الأساسي، التي تضم 22 فصلاً، بتكلفة 10 ملايين و663 ألف جنيه، بنسبة تنفيذ 80%، والمقرر أن يتم الانتهاء منها قبل 30 يونيو المقبل، كما تفقد مشروع إنشاء نقطة إسعاف «السيد البدوي»، بتكلفة 2 مليون و700 ألف جنيه، بنسبة تنفيذ 65%، وسيتم الانتهاء منها 22 أبريل المقبل.

جاء ذلك بحضور اللواء إسلام صلاح، رئيس هيئة الرقابة الإدارية فرع كفر الشيخ، وهيام الطباخ، ومحمد الصمودي، عضوا مجلس النواب، وإسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ، والدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة، ومحمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور أحمد الجنزوري، مدير مرفق الإسعاف، وياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، والمهندس محمد سلامة، رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية بكفر الشيخ.

منازل بقرية «السيد البدوي» ضمن «سكن كريم»

ووجه محافظ كفر الشيخ بإضافة عدد من المنازل في قرية «السيد البدوي» ضمن مبادرة «سكن كريم»، استجابةً لمناشدات الأهالي، خاصةً المنازل التي تحتاج إلى إعادة تأهيل، كما وجه بتوفير القوى البشرية وكل الإمكانيات الخاصة بالعملية التعليمية بالمدرسة، ووعد المحافظ أحد الأطفال، يُدعى «زياد علي لطفي بهنسي»، 5 سنوات، بزيارة مدرسة «السيد البدوي» في أول يوم دراسي العام المقبل.

دهان الأعمدة باللون الفسفوري لتقليل الحوادث

وكذلك وجه محافظ كفر الشيخ بدهان أعمدة الإنارة باللون الفسفوري عند المنحنيات، تقليلاً للحوادث، والربط بين نقاط الإسعاف الثلاثة القريبة من «مطوبس»، لسرعة الوصول لموقع أي حادث في مدة لا تزيد عن 5 دقائق.

وأكد «نور الدين» أنه يتابع كل ما يجري من مشروعات خدمية على الأرض في قرى مطوبس، ضمن مبادرة حياة كريمة، بكل دقة، مشيراً إلى أن الدولة حريصة على تنفيذ المشروعات الخدمية والبنية التحتية بقرى مطوبس، حسب أعلى المواصفات القياسية، سواء إقامة مجمعات خدمية خاصة بالمصالح الحكومية، أو مجمعات خاصة كجمعية زراعية ووحدة طب بيطري في نفس المبنى، إضافة إلى ملاعب ومراكز الشباب، وإقامة مدارس جديدة، أو إحلال وتجديد المدارس القائمة.

تقديم أوجه التعاون لمبادرة حياة كريمة

وشدد المحافظ على أهمية بالتعاون بين كافة الجهات المختصة لإتمام المشروعات، حتى لا يحدث أي تعديل على البنية التحتية التي سيتم تنفيذها، مشيراً إلى أنه تم زيادة 100 كيلومتر تبطين ترع بمطوبس، زيادة عن الخطة الموضوعة، ليتم تبطين كافة الترع والمجاري المائية بقرى مركز مطوبس.

وأضاف أنه تم تحديد كافة المشروعات التي ستقام بالقرى الأم والتوابع في كافة القطاعات، وعددها 626 مشروعاً، بتكلفة أكثر من 7 مليارات جنيه، كما تم رصد عدد من المنازل التي سيتم تأهيلها، وعددها 905 منازل، ويجري حصر المزيد من المنازل التي تحتاج إلى إعادة تأهيلها، ضمن المشروع الرئاسي الذي سيغير الحياة بالقرى.