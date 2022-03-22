التنمية المحلية: تدريب وتأهيل 50 ألف كادر من المحليات بقرى «حياة كريمة»

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة أطلقت اليوم أكبر برنامج تدريبي شامل لكوادر الإدارة المحلية بمركز تدريب التنيمة المحلية في سقارة لمدة 3 أشهر ضمن برنامج حياة كريمة، والاستعداد للانتقال للمجمعات الحكومية.

تدريب 50 ألف من الكوادر المنتقلين للمجمعات الخدمية الجديدة

وأوضح « قاسم » في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» المذاع على فضائية «DMC»، أن البرنامج التدريبي يستهدف تدريب 50 ألف من الكوادر المنتقلين للمجمعات الخدمية الجديدة، لافتا إلى أن البرنامج يأتي في إطار تنفيذ تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيمم الممارسات الجيدة في الإدارة المحلية والتى جرى تطبيقها ببرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر لتأهيل كوارد المحليات بمحافظات المرحلة الأولى المستفيدة من مبادرة حياة كريمة على مستوى 52 مركزا.

خبراء ومدربين هولنديين من اتحاد البلديات الهولندية

وأشار « قاسم» إلى أن التدريب يجرى بالاستعانة بخبراء ومدربين هولنديين من اتحاد البلديات الهولندية نتيجة بروتوكول تعاون مع برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر للاستفادة من الخبرات الدولية في تأهيل وتدريب الكوادر المصرية، لافتا إ‘لى أن البرنامج يمول جزئيا من البنك الدولي بشراكة استراتيجية مع الحكومة المصرية.

وأضاف « قاسم» أن المرحلة الأولى ستتضمن إعداد مدربين لديهم القدرة على تدريب زملائهم من الموظفين من خلال ورش عمل على ايدي خبراء في التدريب على مستوى متميز، بالإضافة لتدريب وتأهيل رؤساء المراكز ومديرين التخطيط بدواوين عموم المحافظات، ورؤساء الوحدات المحلية القروية داخل القرى التي يجرى تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بها.