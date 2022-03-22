قرارات تخصيص جديدة للمرحلة الثانية من مشروعات حياة كريمة بالإسماعيلية

قال المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية أن المحافظة بصدد حل مشكلات الأراضي المزمع إنشاء المشروعات الخاصة بالمرحلة الثانية من مبادرة حيلة كريمة في المحافظة.

وأضاف عصام الدين أنه سيتم استخراج قرارات تخصيص للأراضي خلال اجتماع المجلس التنفيذي ضمن توجيهات محافظ الإسماعيلية بتذليل كافة العقبات امام تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة لخدمة المناطق الأكثر احتياجا.

اجتماع تنسيقي للمرحلة الثانية

وعقد المهندس أحمد عصام الاجتماع التنسيقي لمبادرة تطوير الريف المصري "حياة كريمة"، لإعتماد الخطة النهائية للإنشاءات في مركزي القنطرة غرب وأبو صوير والقري التابعة لهم.

وحضر الاجتماع اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة و اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد.

كما حضر الاجتماع رئيس مركز و مدينة القنطرة غرب و رئيس مركز و مدينة أبو صوير و رؤساء القري التابعة لهم ومديري المديريات الخدمية ، وممثلي الكهرباء و الغاز و المياه و الإتصالات و منسقي مبادرة حياة كريمة بالمحافظة.

مناقشة مطالب المراكز

وناقش نائب محافظ الإسماعيلية خلال الإجتماع جميع مطالب المراكز الخاصة بالقري التابعة لها في قطاعات الصحة والري والشباب والرياضة والإسعاف والتضامن الإجتماعي لانهاء الإجراءات الخاصة بالموافقات و بدء العمل فور الحصول عليها.

وشملت الإحتياجات إنشاء مجمعات حكومية متكاملة و كباري للمشاة و مراكز تنمية أسرة وطفولة ونقاط إسعاف ورفع كفاءة و تطوير عدد من المنشآت الحكومية بالقري إضافة إلي رفع كفاءة و تطوير عدد كبير من محطات الرفع والمساجد بما يتناسب مع مبادرة تطوير الريف المصري.