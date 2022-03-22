هل ستطبق زيادة الرواتب في القطاع الخاص؟.. متحدث «الوزراء» يُجيب

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، فيما يتعلق بالزيادات والعلاوات، تتعامل مع كل من في عهدة الحكومة سواء قطاع الأعمال العام، أو موظفي الحكومة المخاطبين بالخدمة المدنية، موضحًا أن مجلس الوزراء وافق على الإطار التشريعي الذي سيتم إرساله للبرلمان من أجل تبكير موعد صرف العلاوات في أول أبريل بدلا من أول يوليو.

سعد: الجميع الآن في حاجة للدعم المادي

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، والذي يعرض على قناة «القاهرة والناس»، أن الجميع الآن في حاجة للدعم المادي لمواجهة الظروف الذي يمر بها العالم أجمع، ومصر بالتأكيد جزء من العالم متأثرة بالأزمات الاقتصادية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن القطاع الخاص له قواعده التي تطبق في مثل هذه الإجراءات.

إضافة 450 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن تكافل وكرامة تغطي 3.5 مليون مواطن، ولكن تُعد أحد أدوات مظلة الحماية الاجتماعية والدعم التي تغطي الأسر الأكثر احتياجًا، لكن بقية الأسر التي لا تتمتع بمظلة تكافل وكرامة هناك الكثير من أوجه الدعم المختلفة الأخرى التي تحصل عليها، « أحنا قررنا بناء على توجيهات الرئيس إضافة 450 الف أسرة جديدة لهذا البرنامج، على اعتبار أن هناك مزيد من الاسر انضمت لهذه الفئة وأصبحت من الفئات الأكثر احتياجا ويجب دعمها في الفترة القادمة، لكن هناك الكثير والعديد من المظلات الاجتماعية الأخرى بالإضافة لتكافل وكرامة».