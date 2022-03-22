تفاصيل وفاة الدكتور سميح شعلان أثناء مناقشة دكتوراه بأكاديمية الفنون

سببت وفاة الدكتور سميح شعلان أستاذ الأدب الشعبي والعميد الأسبق للمعهد العالي للفنون الشعبية، اليوم، صدمة كبيرة لزملائه ومحبيه، خاصة أنه توفى خلال أداء عمله عصر اليوم، بقاعات العلم في أكاديمية الفنون.

وعبر الدكتور محمد غنيم، عن حزنه لوفاة الراحل، وقال إن الدكتور سميح شعلان دعاه منذ شهر أو يزيد، للمشاركة في مناقشة إحدى تلميذاته لدرجة الدكتوراه في أكاديمية الفنون، وهي الرسالة التي يشرف عليها الراحل مع الدكتور سعيد توفيق أستاذ الفلسفة في جامعة القاهرة والأمين الأسبق للمجلس الأعلي للثقافة.

أهدانا كتابه الأخير مزينًا بتاريخ اليوم

وتابع «غنيم»، ثم اتفقنا على تحديد الموعد 22 مارس 2022، وحضرت اليوم مبكرا مع الدكتور سعيد توفيق، وجلسنا في مكتب عميد المعهد العالي للفنون الشعبية الدكتور مصطفى جاد، الذي كان بالصدفة خارج البلاد، ورحبت بنا الدكتورة سوزان السعيد الأستاذة بالمعهد، ثم اتصل الدكتور سميح تليفونيا واعتذر عن تأخيره في الوصول للأكاديمية، ووصل مبتهجا بنا، وأهدانا كتابه الأخير مزينًا بتاريخ اليوم، ورحب بنا ووجودنا معا.

سميح شعلان يلاقي ربه من أحب الأماكن إلى قلبه

وتابع «غنيم» في منشور له عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: وقدم الدكتور سعيد توفيق الطالبة، لتلخص لنا بحثها، ثم قدمني للبدء بالمناقشة، ثم طلب من الدكتور عبد الحكيم خليل أن يناقش الطالبة، ثم طلب من الدكتور سميح أن يتكلم، فتكلم عن الرسالة وجهد الطالبة، ثم رحب بنا ترحيبا كبيرا أخجلنا، ثم تكلم أخيرا الدكتور سعيد توفيق، وأثنى على العمل.

وأضاف: «فوجئنا بأن الدكتورة سوزان تصرخ أن الدكتور سميح مغمى عليه، وظن الجميع أنها غيبوبة سكر مفاجئة، ولكننا صدمنا من هول الموقف، الدكتور سميح يودعنا منصرفا في محرابه، لكي يلاقي ربه في أحب الأماكن إليه، وسط ذهول الجميع، الدكتور حسام محسب، والدكتورة سمر سعيد، وجاء نائب رئيس الأكاديمية ومسئول الدراسات العليا والطلاب والعمال، ووسط ذلك كله، غادرنا بسرعة الزميل الغالي والعزيز سميح شعلان لملاقاة ربه الكريم، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله».