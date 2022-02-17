وزيرة الثقافة: تكليف هشام جمال قائما بأعمال نائب رئيس أكاديمية الفنون

أصدرت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة قرارا بتكليف الدكتور هشام جمال، الأستاذ بالمعهد العالي للسينما بأكاديمية الفنون، قائما بأعمال نائب رئيس الأكاديمية بجانب عمله الأصلي وذلك لمدة عام .

أبرز المعلومات عن الدكتور هشام جمال

يذكر أن الدكتور هشام جمال، أحد الخبرات العلمية البارزة التي لها إسهامات مميزة في الجانبين الأكاديمي والعملي في مصر والعديد من الدول العربية، تخرج فى المعهد العالي للسينما عام 1987م بتقدير عام امتياز وحصل فى هذا العام على جائزة «أبيـّة فريد»، التي تمنح لأوائل الخريجين، وحصل على درجة الماجستير فى الفنون عام 2001م بتقدير ممتاز عن الرسالة العلمية المعنونة بـ «الإبداع الفني للمصور بين الصورة السينمائية والصورة التليفزيونية»، وفي عام 2005م حصل على درجة الدكتوراه في فلسفة الفنون بمرتبة الشرف الأولى وذلك عن الرسالة المعنونة بـ«أثر تطور التكنولوجيا الرقمية على مستقبل الصورة السينمائية».

شغل العديد من المناصب منها وكيلا للمعهد العالي للسينما ثم عميدا له عام عام 2019 وعميد المعهد العالي للسينما بالإسكندرية، وحاز العديد من شهادات التقدير لإخراجه مجموعة من الأفلام الوثائقية في مصر والدول العربية، وعين عضوا في الكثير من المهرجانات السينمائية المصرية والعربية.

له العديد من المؤلفات والدراسات منها «التكنولوجيا الرقمية في التصوير السينمائي الحديثDigital Cinema»، «التصوير التليفزيوني والإضاءة TV shooting & lighting techniques»، «التصوير فى مختلف الوسائط Digital image in various mediators»، «نظم الإنتاج المسرحي Theater productions systems »، «نظم الإنتاج السينمائيFilm production systems»، إلى جانب العديد من الأعمال تحت الطبع.