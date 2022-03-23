تطورات الحالة الصحية لـ طارق الشيخ.. غادر الرعاية المركزة

حرصت مريم الشيخ، ابنة الفنان طارق الشيخ، على طمأنة الجمهور بشأن تطورات الحالة الصحية لوالدها، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، مساء الاثنين، مؤكدة أنّ حالته شهدت تحسناً كبيراً.

وقالت مريم الشيخ، لـ«الوطن»، إن والدها طارق الشيخ خرج من الرعاية إلى غرفة عادية قبل ساعات، وما زال تحت ملاحظة الأطباء، موضحة أنه بدأ يسترد عافيته بشكلٍ كبير لا سيما عملية التنفس.

وأضافت أن الزيارة ما زالت ممنوعة عن والدها طارق الشيخ، لحين التعافي من أزمته الصحية، لافتة إلى أن الفريق المعالج له ألزمه بضرورة الإقلاع عن التدخين وكذلك الامتناع عن المشروبات الساخنة التي تحتوي على الكافيين، مثل القهوة والشاي، حفاظاً على سلامة القلب.

وأشارت إلى احتمالية خروج والدها طارق الشيخ من المستشفى، اليوم الأربعاء، ليستكمل العلاج داخل المنزل، مطالبة الجمهور بالدعاء له لحين التماثل للشفاء التام.