5 ألبومات و72 أغنية.. 6 سنوات من النجاح بين رامي جمال ونجوم ريكوردز

بعد طرحه لألبومه الأخير ولسه، جدد الفنان رامي جمال تعاقده مع شركة «نجوم ريكوردز»، لإنتاج ألبوم غنائى جديد سيتم طرحه 2022.

فى هذا التقرير ترصد «الوطن» 5 نجاحات لرامي جمال مع نجوم ريكوردز

- خلال مسيرة تعاونهما الفني منذ تعاقدهما عام 2011، قدما سويا 5 ألبومات غنائية وهم فترة مش سهلة عام 2013، ومالناش إلا بعض عام 2016، وليالينا عام 2018، وأنا لوحدي عام 2020، ولسه عام 2022.

5 ألبومات غنائية لرامي جمال مع ريكوردز

- تضمنت الألبومات الخمس 72 أغنية حقق عددها نجاحا منقطع النظير، من بينها أغنية «سقَّف» التى حققت نجاحات كبرى عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ووصل عدد مشاهديها 80 مليون مشاهدة وشارك فى كليبها عدد كبير من نجوم الفن والغناء أبرزهم أحمد السقا وإسعاد يونس وحمادة هلال.

- قدم أغنيتين سنجل خلال مشواره مع نجوم ريكوردز وهما البرد عام 2018، ودايما بخير وهي أغنية خاصة بعيد الأم عام 2019

رامي جمال: استنوا أغاني مختلفة

- حاز طيلة تلك الفترة على عدد كبير من الجوائز الفنية المهمة منها أول جائزة بمشواره وهي جائزة أفضل مطرب شاب من مهرجان ديرجيست عن ألبوم ملناش إلا بعض، وتكررت من بعدها الجوائز إلى أن حصل على جائزة أفضل ألبوم عام 2020 عن ألبوم أنا لوحدي وجائزة الفنان الشامل من مهرجان نجم العرب عن نفس العام.

كان رامي قد نشر عبر صفحته الشخصية منشورا قال فيه عقب التجديد «مشوار بدأناه سنه 2011 عملنا فيهم 5 ألبومات نجحنا فيها مع بعض بفضل الله ودعمكم ومجهود كل زملائي المبدعين وصناع الموسيقي النهارده جددنا عقدنا وحطينا خطة مناسبة ومختلفة علشان نوصل للي حلمنا بيه في الخطوة اللي جاية شكراً ليكم علشان بسببكم بقي في شخص ناجح وراه شركة ناجحة استنوا اغاني مختلفة ونجاح بأمر الله مختلف ..اسمع مبروك ودعواتكم بالتوفيق».