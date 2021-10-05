«خليكي» أغنية رامى جمال الجديدة من ألبوم «ولسه».. فيديو

طرح الفنان رامى جمال أغنيته الجديدة «خليكي» وهى الأغنية السادسة من ألبومه «ولسه»، وتعاون فيها مع الشاعر أحمد تبارك، وألحان غريب، وتوزيع سام، وميكساج وماستر ماهر صلاح، ومن إنتاج «نجوم ريكوردز».

تفاصيل ألبوم رامي جمال الجديد

وكان الفنان رامي جمال، طرح الأغنية الخامسة بعنوان «كنا ممكن نتفق»، من ألبومه «ولسه»، وهى من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان محمد حمزة، وتوزيع أمين نبيل، وأغنية «قلة الإحساس»، والتي حققت نجاحًا كبيرًا ووصلت مشاهدتها إلى 5 ملايين مشاهدة على يوتيوب، والأغنية من كلمات جمال الخولي، وألحان رامى جمال، وتوزيع وميكساج وسام عبد المنعم.

أغنية «دقيقة واحدة» لرامي جمال

ومن الأغنيات السابقة التي تم طرحها أغنية «دقيقة واحدة» من كلمات رفيق نجيب، وألحان ياسر نور، وتوزيع موسيقي وميكساچ وماستر وسام عبد المنعم، و«مبتكبريش» من كلمات أحمد المالكي، وألحان سهم، وتوزيع نادر حمدي، وأغنية «ولسه»من كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال، وتوزيع احمد إبراهيم.

ومن المقرر أن يطرح ألبوم رامي جمال بعنوان «ولسه»، مع شركة «نجوم ريكوردز» بشكل متتابع خلال 2021، ويضم 10 أغنيات، تعاون فيهم مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين، فضلاً عن تقديمه عدة ألحان في ألبومه.

رامي جمال يقدم 4 ألبومات

وقدم رامي جمال من قبل 4 ألبومات مع «نجوم ريكوردز» هم: «ملناش إلا بعض، و"فترة مش سهلة، وليالينا، وأنا لوحدي».

يذكر أن آخر أعمال رامي جمال كان ألبوم «أنا لوحدي»، والذي حقق نجاحًا كبيرًا، ووصل إلى 100 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب، بجانب تصدره المبيعات وقت طرحه.