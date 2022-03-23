تنفيذ 16 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة في حي الضواحي ببورسعيد

أعلن اللواء أيمن سعودي رئيس حي الضواحي، في بيان له، اليوم الأربعاء، عن تنظيم حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة التي تعترض مسار إنشاء شبكات تجميع خطوط الصرف الصحي بالمناطق المحرومة بالقابوطي، التي تنفذها الهيئة القومية للصرف الصحي، وذلك في إطار استكمال توصيل المرافق الأساسية لمنطقة القابوطي، التي تم تطويرها وتحويلها من منطقة عشوائية إلى حضارية، موضحا أن الحملة استهدفت متابعة استكمال فتح عدد من مسارات الشوارع التي تم تخطيطها وإزالة التعديات عليها بالبلوكات أرقام 2 و5 و6 و9.

تنفيذ 16 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة

صرح «سعودي»، بأنه تم تنفيذ 16 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة منها 4 قرارات لتمكين أصحاب الأحقيات من الأراضي المخصصة لهم، مشيرا إلى أنه جار العمل على استكمال إزالة باق التعديات والمباني العشوائية، التي تمثل تعديا على أملاك الدولة التي تعيق مسار إنشاء شبكة تجميع خطوط الصرف الصحي التي تمر عبر الشوارع الداخلية للمنطقة وتمتد بطول حوالي 800 متر مربع.

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وأضاف أن ذلك يأتي في إطار جهود المحافظة لاستكمال تطوير المناطق العشوائية وإدخال المرافق الأساسية بها من مياه وكهرباء وخطوط للهواتف الأرضية وخطوط شبكات الصرف الصحي.

خطابات إزالة لأصحاب المباني

قال رئيس حي الضواحي إنه تم إعطاء خطابات إزالة لأصحاب المباني التي تم إزالتها لإثبات الإزالة، لافتا إلى أن أعمال التطوير بالمنطقة انتهت، وتم حل لجنة تطوير القابوطي وجار العمل الآن على إنشاء وتوصيل المرافق الأساسية للمنطقة.

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شارك في تنفيذ الحملة: مديرو إدارات الأملاك، المكتب الفني لرئيس الحي، المتغيرات المكانية، المتابعة، الأمن، الصيانة، العلاقات العامة، الكهرباء، الإشغالات، المعدات التابعة لجهاز الإنقاذ والطوارئ.