رئيس حي الضواحي يكشف تفاصيل إغلاق كوافير لإصابة صاحبته بفيروس كورونا

كشف اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى بمحافظة بورسعيد، تفاصيل إغلاق كوافير حريمي بسبب إصابة صاحبته بفيروس كورونا.

وقال قاسم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر فضائية مصر الأولى، إنه تلقى بلاغاً من مسئول الطب الوقائى بوجود حالة إصابة لسيدة تمتلك محل "كوافير"، بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه تم وضع السيدة فى مستشفى الحجر، وقمنا بتعقيم الكوافير وتشميعه.

وناشد قاسم، كافة المواطنات اللاتي ترددن على هذا الكوافير الالتزام في منازلهن وحجر أنفسهن لمدة 14 يوما، والذهاب إلى المستشفى لأخذ مسحة منهن عند ظهور الأعراض عليهن.

وأشار قاسم إلى أن الكوافير يقع في منطقة "أمل زرزارة": "سيدة توجهت إلى الطب الوقائى وقالت إنها كانت فى هذا الكوافير منذ ثلاثة أيام، وعقب الحصول على مسحه منها تبين إنها إيجابية وتحمل فيروس كورونا"، مشددًا على المواطنين لا يجب أن يستهينوا بالفيروس لأنه قاتل، ويعد من أخطر الأشياء التى تواجه البشرية الآن، لافتا إلى أنه تم اتباع كافة الإجراءات القانونية والاحترازية بمحل الكوافير.