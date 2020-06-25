رئيس حي الضواحي يطمئن على تطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان الثانوية

تفقد اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي بمحافظة بورسعيد، صباح اليوم، لجنتين لامتحانات الثانوية العامة بالحي.

استهل قاسم جولته بمدرسة الغرفة التجارية بالضواحي، لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية لطلاب الثانوية العامة.

تابع رئيس الحي إجراءات التعقيم للطلاب وتوزيع الكمامات والتأكد من تواجد العلامات الارشادية لوقوف الطلاب على مسافات متباعدة ووجود بوابات التعقيم أمام مداخل اللجنة.

وأشار رئيس الحي إلى أن الامتحانات تجرى في لجنتين رئيسيتين بالضواحي، هما لجنة مدرسة الغرفة التجارية ولجنة مدرسة حافظ إبراهيم الإعدادية ضمن 17 لجنة على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى 4 لجان ثانوية أزهرية.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة ببورسعيد 5434 طالبا وطالبة موزعين على 17 لجنة، و430 طالبا وطالبة بامتحانات الثانوية الأزهرية موزعين على 4 لجان.