احتفالية للتوعية بترشيد استهلاك المياه بحديقة الفردوس بأسيوط

في إطار الفعاليات التي يجرى تنظيمها للاحتفال باليوم العالمي للمياه، أقامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، احتفالية بحديقة الفردوس تتضمن عدد من الفعاليات من أجل توعية المواطنين.

وقال اللواء أركان حرب المهندس هشام درة رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، إن الفريق التوعوي قام برسم البهجة على وجوه الأطفال بعدد من الأنشطة المحببة لتنمية سلوكياتهم الإيجابية بالحفاظ على المياه، ومن هذه الأنشطة عمل ورش رسم وتلوين لقصص مطبوعة ورسومات معبرة عن ترشيد استهلاك مياه الشرب.

مسرحية كوميدية للتوعية بترشيد استهلاك المياه

وقدم الفريق أيضا مسرحية كوميدية لتوعية الأطفال بأهمية الحفاظ على كل قطرة مياه باستخدام عرائس متحركة وتقمص شخصيات افتراضية تحكي عن يومياتها مع استخدام المياه، وتناولت المسرحية أيضا أهمية التعامل مع المياه بشكل يراعي أنه أغلى عنصر على وجه الأرض.

وتابع «درة» أن الفريق قدم أيضا ندوة توعوية للجمهور بحديقة الفردوس لتوسيع نطاق التوعية بين الجمهور والإرتقاء بالوعي المائي وخلال الندوة جرى توزيع نشرات وملصقات توعوية تتضمن مفاهيم أساسية هدفها بث ثقافة الترشيد لدى المواطنين وتغيير ثقافتهم بخصوص استهلاك المياه غير الواعي لمنع اهدارها والمحافظة على كل قطرة.

«درة»: المياه قضية بقاء أو فناء

وأكد رئيس الشركة، أن الفقر المائي مورد ثابت غير قابل للزيادة، وهو من أخطر الأزمات التي تهدد مستقبل كوكب الأرض خلال الفترة الحالية، موضحا أنه في ظل الزيادة السكانية وما يصاحبها من تزايد في الطلب على مياه الشرب العذبة، مع ثبات المعروض، تصبح أزمة المياه قضية بقاء أو فناء، مما يحتم علينا مزيداً من الترشيد والتعقل في استخدام المياه.