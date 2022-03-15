كيفية ترشيد استهلاك الكهرباء في رمضان.. خطوات بسيطة لتخفيض الفاتورة

أيام قليلة ويأتي شهر رمضان المبارك، حيث تكثر العزومات والسهرات حتى أذان الفجر وانتهاء السحور، لذا يكثر استخدام الكهرباء في تلك الأيام، لذا يسعى كثيرون للبحث عن طرق لترشيد استهلاك الكهرباء.

وهناك بعض الخطوات والتعليمات التي يمكن اتباعها من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء في شهر رمضان، حسب ما قالت كاميليا يوسف، مستشارة جهاز مرفق الكهرباء، لـ«الوطن».

كيفية ترشيد استهلاك الكهرباء في شهر رمضان

1- في البداية يجب اتباع بعض التعليمات العامة لترشيد استهلاك الكهرباء، أهمها استخدام لمبات موفرة للطاقة، وعدم الاتجاه للتوفير وشراء لمبات رخيصة السعر، لكنها تسحب تيارات كهربائية عالية، كما يجب الحرص على تنظيف اللمبات من حين لآخر.

2- لا تشعل الأنوار بالغرف التي لا تجلس فيها ولست بحاجة إليها، حتى لا ترتفع فاتورة الكهرباء.

3- بالنسبة للأجهزة الكهربائية فيجب الحرص عند شرائها على اختيار أنواع جيدة لا تستهلك كثيرا من الكهرباء، واتباع بعض التعليمات عند تشغيلها حتى تنجح في ترشيد استهلاك الكهرباء في شهر رمضان خاصة.

ترشيد استخدام الثلاجة

4- نظرا لكثرة الأكلات والعزومات خلال شهر رمضان يكثر استخدام الثلاجة، لذا يجب الحرص على عدم فتحها دون داعٍ، وإذا كنت بحاجة لأطعمة داخلها أغلقها سريعا، وعند تخزين الطعام في الفريزر فيجب أن يكون مرتبا كي لا تستغرق وقتا طويلا في البحث عما تريده، فتستهلك كهرباء أكثر بدخول هواء ساخن أبو بارد إلى الثلاجة أو الفريزر.

5- كثرة المسلسلات والبرامج في شهر رمضان تجعل الكثير من الأسر والأشخاص يلتفون حول التلفزيون، ويكون الضغط عليه كبيرا، لذا يجب بعد استخدامه فصل التيار الكهربائي عنه وعن الريسيفر أيضا حتى لا يتم استهلاك كهرباء دون داعٍ.

6 احرص على عدم تشغيل الأجهزة دون الحاجة إليها أو قبل وقت استخدامها بفترة طويلة، مثل السخان والميكرويف، لأن ذلك يقلل عمرهما الافتراضي، كما يزيد استهلاك الكهرباء من خلالهما.

- فصل فيشة الكهرباء عن الهاتف المحمول بعد الانتهاء من شحنه.