«كل نقطة بتفرق».. مبادرة لتعليم الأطفال ترشيد استهلاك المياه بمطروح

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة مطروح فعاليات للأطفال بمدينة مرسى مطروح، حول ترشيد مياه الشرب، تحت شعار «كل نقطه بتفرق»، ضمن احتفالات اليوم العالمي للمياه، وذلك بمؤسسة «الفارابي» الدولية للتدريب للدارسين في رياض الأطفال، تحت رعاية اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتوجيهات الدكتور إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، بالمشاركة في فعاليات اليوم العالمي للمياه، الموافق 22 مارس من كل عام.

ترشيد استهلاك مياه الشرب

وشرح الأخصائيون في المياه بإدارة التوعية بشركة مياه الشرب في مطروح، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح، بشكل مبسط للأطفال أهمية ترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها وسلامة ومأمونية المياه، والحفاظ على شبكات الصرف الصحي، تحت شعار «كل نقطه بتفرق».

ورش رسم ولعب للأطفال عن مياه الشرب

وقال رئيس شركة مياه الشرب في مطروح إن هناك فعاليات عديدة ضمن خطة الشركة حول ترشيد استهلاك مياه الشرب وأهميتها، تنفذها إدارة التوعية، وتضمّن البرنامج الذي جرى تنفيذه، اليوم الاثنين، عمل ورشة رسم ولعبة السلم والثعبان ومسرح عرائس للأطفال وتوزيع الجوائز والهدايا التذكارية على الأطفال.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب بمطروح، على هامش متابعته للفعاليات، أن الاحتفال باليوم العالمي للمياه يُعد فرصة جيدة لرفع درجة الوعي المجتمعي بقضايا المياه وكيفية المحافظة عليها، مشيراً إلى أن الرؤية التنموية للمحافظة تنعكس من خلال التعاون مع جميع الجهات التنفيذية المعنية، من أجل نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على شبكات الصرف الصحي، وتوعية المواطنين بالخدمات والمجهودات التي تقوم بها الدولة، من أجل ضمان وصول مياه صحية لكافة المواطنين، وكذلك غرس ثقافة المشاركة ومسؤولية الجميع في الحفاظ على المياه وشبكات الصرف الصحي، وتعديل السلوكيات الخاطئة التي يقوم بها بعض المواطنين في استهلاك المياه.

وأكد «رسلان» أن شركة مياه الشرب مستمرة في توعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه، والاستفادة من كل قطرة مياه.