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القوات المسلحة توفر سلعا غذائية للمواطنين بأسعار مناسبة مع قرب رمضان (فيديو)

كتب:

محمد مجدي
09:16 ص | الأربعاء 23 مارس 2022
جانب من السيارات لنقل السلع للمحافظات بمناسبة شهر رمضان

جانب من السيارات لنقل السلع للمحافظات بمناسبة شهر رمضان

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتوفير كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية التي تلبي احتياجات المواطنين في شتى أنحاء الجمهورية، بناءا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتقديم الدعم للشعب المصري وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وجهزت وعبأت، هيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة من خلال إداراتها التخصصية أكثر من مليون ونصف المليون عبوة غذائية بنسبة خصم تصل إلى 60%.

كما ضخ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بضخ المنتجات من كافة السلع عبر 1200 منفذ متحرك، و212 منفذ ثابت في كافة المحافظات، ومضاعفة كميات المعروضات لتلبية احتياجات الأسرة المصرية بأسعار مناسبة.

كما كثف جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة جهوده لتوفير السلع عبر 62 منفذ وفرع بكافة أنحاء الجمهورية.

مع إقبال كثيف من المواطنين على المنافذ لتوفير السلع بجودة سلع وخدمات وجودة وفيرة.

 

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.