رئيس الرقابة الإدارية: الدول العربية حريصة على الإسهام في «مكافحة الفساد» دوليا

ألقى الوزير حسن عبد الشافي أحمد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية كلمة بمؤتمر الدول الأطراف بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المنعقد بالرياض بصفته رئيس الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف بإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتى تم بثها افتراضيا خلال فعاليات الجلسة الأولى للمؤتمر.

عبد الشافي: الأمم المتحدة استجابت لـ4 قرارات عربية لمكافحة الفساد

وقال عبد الشافي في كلمته «إن أعمال الدورة الرابعة تأتي في إطار الزخم الذي تشهده جهود مكافحة الفساد، لاسيما خلال العام الماضي، حيث عقدت لأول مرة جلسة خاصة للجمعية العامة حول الفساد والتي اعتمدت بدورها إعلان سياسي يتضمن خارطة طريق لجهود مكافحة الفساد لعدة أعوام مقبلة، وأنتهز هذه المناسبة لأطلعكم أن مؤتمر الدول الأطراف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد قرر عقد جلسة لمتابعة تنفيذ الإلتزامات الواردة بالإعلان السياسي خلال شهر سبتمبر 2022، بمقر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بفيينا، إضافة لما تقدم فقد شهد العام الماضي إنعقاد أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف بإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 13 لـ17 ديسمبر 2021 والتي أعتمد 8 قرارات ومنها 4 قرارات تقدمت بها دول عربية هي مصر والسعودية والمغرب والإمارات، مما يعكس مدى حرض الدول العربية بالإسهام في جهود مكافحة الفساد على المستوى الدولي متعدد الأطراف».

رئيس الرقابة الإدارية: أطراف الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد أعضاء بإتفاقية الأمم المتحدة

وأضاف الشافعي «أن جميع الدول الأطراف بالإتفاقية العربية لمكافحة الفساد هم أعضاء أيضا بإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فقد حرصوا بذات القدر على الإهتمام بقضايا الفساد على المستوى الإقليمي، وهو ما انعكس في إبرام الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والتي نشهد حاليا انعقاد فترتها الرابعة».