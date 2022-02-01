الرقابة الإدارية تعرض تقرير استراتيجية مكافحة الفساد بمعرض الكتاب

قال اللواء دكتور محمد سلامة، وكيل هيئة الرقابة الإدارية، اليوم، إن الفكرة النمطية لهيئة الرقابة الإدارية، أنها تتعامل مع جرائم وقضايا الفساد، ولكن الهيئة أصبح لديها فكر جديد ومنهج جديد أرساه رئيس الهيئة في مجال نشر قيم النزاهة والشفافية بين المواطنين، وإجراء حوار مجتمعي معهم وإرساء ثقافة مجتمعية في محاربة الفساد، لافتا إلى أن الهيئة تعرض لأول مرة بمعرض الكتاب، تقرير متابعة لتنفيذ النسخة الأخيرة من استراتيجية مكافحة الفساد.

زيادة ثقافة مكافحة الفساد

وأضاف «سلامة»، في حلقة خاصة ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة قناة «الحياة»، ويقدمه محمد شردي، من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب، أن هيئة الرقابة الإدارية لديها خبرات عريضة في التصدي لقضايا الفساد، وتواجد الهيئة في معرض الكتاب بمثابة زيادة ثقافة مكافحة الفساد لدى الحماية.

وأفاد بأن هناك أساسا تشريعيا وقانونيا مهما للغاية وينعكس على المجتمع، وهو اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تشترك مصر فيها.

ولفت إلى أن الرقابة الإدارية أصدرت نسختين من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد؛ الأولى خاصة بالفترة من 2014 : 2018 والثانية من 2019 : 2022، ويحتويان على أهداف استراتيجية مكافحة الفساد.

وأشار إلى التصميم الفرعوني لجناح هيئة الرقابة الإدارية في معرض الكتاب نظرا لعراقة الحضارة المصرية، كما وضعت الهيئة رمزا بتقنية الهولوجرام يدل على استخدام التقنيات الحديثة، وهو «ماعت»، الذي يرمز للحكمة والحكم الرشيد ومكافحة الفساد.

الجناح لعرض جهود الهيئة

وأوضح وكيل هيئة الرقابة الإدارية، أن جناح الهيئة لا يبيع الكتب، ولكن يعرض الدراسات والجهود والندوات والفعاليات التي أجريت في مكافحة الفساد؛ من ضمنها إعداد تقرير متابعة لعام 2020 لتنفيذ النسخة الأخيرة من استراتيجية مكافحة الفساد، الذي جرى عرضه لأعلى المستويات والتصديق على نشره للمواطنين، وهذا يحدث لأول مرة.