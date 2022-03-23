جامعة سوهاج تحتفل بحصولها على المركز الأول في محو أمية الكبار الاثنين

عقد الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، اجتماعاََ تحضيرياََ مع أعضاء مجلس إدارة مركز تعليم الكبار بالجامعة، بحضور الدكتور خالد عمران عميد كلية التربية، والدكتور عماد صموئيل وكيل الكلية لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتورة خديجة عبدالعزيز مدير مركز تعليم الكبار، ومحمد الدالي رئيس فرع الهيئة القومية لتعليم الكبار بالمحافظة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس منسقي وحدات تعليم الكبار بالكليات، وعدد من ممثلي الهيئة.

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، إن الاجتماع جاء للوقوف على الاستعدادات التحضيرية قبيل انطلاق الاحتفالية التي تنظمها الجامعة بمناسبة حصولها على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في ملف محو الأمية، والمقرر لها يوم الاثنين المقبل، 28 مارس الجارى، بمركز المؤتمرات الدولي بالمقر الجديد للجامعة، والتي ستشهد حضور اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والدكتور عاشور العمري رئيس الهيئة القومية لتعليم الكبار، واللواء عمرو توبة رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، وعدد من ممثلي المجتمع المدني، والهيئات الحكومية والخاصة.

جهود مكثفة لمحو أمية الكبار

وأشار «عبد الخالق»، إلى أن الجامعة تحرص على الاحتفال وتكريم كل من ساهم في حصولها على المركز الأول في مجال محو الأمية وتصدرها قائمة الجامعات المصرية، وذلك بعد محو أمية 11206 دارسين وفقاً لنتائج دورة يناير عام 2022، موضحاً أن ذلك يعد نتاجاً طبيعياً للجهود المكثفة التي بذلتها الجامعة خلال الأشهر القليلة الماضية، وتأكيداً لدورها المجتمعي ومكانتها على المستوى الوطنى والإقليمي والدولي.

وذكر أن هذه النقلة النوعية التي حققتها الجامعة كانت نتيجة للتعاون المثمر والفعال مع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالمحافظة، ومركز تعليم الكبار بالجامعة، والتي من خلالهما تم وضع خطط ومبادرات مختلفة لإقناع الأميين وتشجيعهم على محو أميتهم، إلى جانب طلبة وطالبات الجامعة الذين يعدوا بمثابة العمود الفقري لهذا النجاح.

برنامج الاحتفالية

وأضافت الدكتورة خديجة عبد العزيز، أنه تم خلال الاجتماع تحديد المهام والمسؤوليات ووضع برنامج الاحتفالية والفقرات التي سيتم عرضها لخروج الاحتفالية بالشكل المنظم والمتميز الذي يليق باسم الجامعة، إلى جانب تحديد عدد المكرمين المشاركين في محو أمية المواطنين داخل المحافظة، خلال دورتي أكتوبر ويناير والبالغ عددهم 2885 طالبا وطالبة بمختلف الكليات، وأيضاً تكريم شركاء النجاح من ممثلي الهيئة القومية لتعليم الكبار بالمحافظة.