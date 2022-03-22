إطلاق ثالث سيارة مجهزة للعمل كمركز تكنولوجي متنقل بمركز سوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن إطلاق خدمة المركز التكنولوجي المتنقل للعمل بنطاق مركز سوهاج، من خلال سيارة مجهزة للعمل كمركز تكنولوجي متنقل، وهي السيارة الثالثة من نوعها بمركز سوهاج، والخامسة على مستوى المحافظة، وتعمل السيارة كمنفذ خدمات إلكترونية متنقل، لتقديم كافة الخدمات الحكومية للمواطنين، وتتواجد في الأماكن الأكثر ازدحاماً، وفي القرى لتخفيف الضغط عن المراكز التكنولوجية الثابتة، وتسهيل تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، بأعلى معايير الجودة.

تفعيل خدمة المركز التكنولوجي المتنقل لأول مرة بسوهاج

وأوضح محافظ سوهاج أنه من خلال التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة التنمية المحلية، تم تفعيل خدمة المركز التكنولوجي المتنقل لأول مرة بسوهاج في سبتمبر 2020 بحي غرب سوهاج، لتكون الخدمة الأولى من نوعها على مستوى محافظات الصعيد، وتم إطلاق الخدمة لثاني مرة بحي شرق سوهاج في مارس 2021، بالإضافة إلى ثلاث سيارات متنقلة بمركز سوهاج للتيسير على المواطنين، وتلقى طلبات التصالح والتراخيص والمرافق، وغيرها من الخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية.

تطبيق أعلى معايير الجودة داخل المراكز

وأكد محافظ سوهاج حرص المحافظة على التعاون الدائم مع كافة الوزارات والهيئات الحكومية، بالتوازي مع توجهات الدولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتاً إلى تطبيق أعلى معايير الجودة داخل المراكز التي تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور، من خلال اتباعها أحدث الوسائل التكنولوجية لخدمة المواطن بشكل أكثر سهولة ويسرا، وتخفيف العبء عن كاهله، وتوصيل الخدمة له بأسرع وأفضل وسيلة ممكنة.