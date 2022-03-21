محافظ سوهاج يفتتح معرض المشغولات اليدوية «إيدك بتطلع دهب»

افتتح اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاح، قبل قليل، يرافقه الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، معرض «كامب الحرف والمشغولات اليدوية الأول»، تحت شعار «إيدك بتطلع دهب»، الذي ينظمه مركز الحرف اليدوية والصناعات البيئية بالجامعة، بالتعاون مع اتحاد طلاب كلية الآثار، وإدارة رعاية الشباب، وذلك بالحرم الجامعي القديم.

«الفقي»: المنتجات تعكس مدى مهارة الطلاب

وخلال الافتتاح، تفقد اللواء طارق الفقي والدكتور مصطفى عبد الخالق منتجات المعرض، يرافقهما الدكتور حسان النعماني، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمحاسب أشرف القاضي، أمين عام الجامعة، ونادر عبد الظاهر، مدير جهاز تنمية المشروعات بسوهاج، ونخبه من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وخلال تفقده للمعرض، أعرب اللواء طارق الفقي عن سعادته بالمنتجات التي أنتجها الطلاب وأصحاب المشروعات الحرفية والفنية، والتي تعكس مدى مهاراتهم وموهبتهم الفنية.

عرض الحرف اليدوية لفتيات «حياة كريمة»

وأشاد الدكتور مصطفى عبد الخالق بالمنتجات المعروضة، مشيراً إلى أن المعرض يشتمل على عدد من المنتجات التي ينتجها الطلاب من مختلف الكليات وإدارات رعاية الشباب، وأصحاب المشروعات الحرفية والفنية، حيث تم عرض الحرف اليدوية لفتيات «حياة كريمة»، اللاتي يتم تدريبهن لاكتساب مهارات الحرف اليدوية والتراثية كمكافأة لهن بعد محو أميتهن، ضمن أنشطة مبادرة «سوهاج خالية من الأمية».

ورش تعليمية للأطفال على الحرف اليدوية

وأضافت الدكتورة ريهام محمد، مدير مركز الحرف اليدوية والصناعات البيئية بجامعة سوهاج، أن فعاليات المعرض تستمر حتى يوم 24 مارس الجاري، بمشاركة 42 عارضة لمنتجات مختلفة، حيث يتضمن المعرض العديد من الأعمال، منها تصميم الأزياء، والأعمال اليدوية على الحرير الطبيعي، والإكسسوارات، والتطريز على القماش، وغيرها من الأعمال اليدوية البسيطة، والتي تعتمد على مهارة اليد العاملة فقط، كما يتضمن المعرض عقد 10 ورش تعليمية خاصة بالأطفال.

شارك في فعاليات افتتاح المعرض كل من الدكتورة سحر وهبي، الأستاذ المتفرغ بقسم الإعلام ومقرر المجلس القومي للمرأة بسوهاج، ومنى مازن، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «المنى» الخيرية، وجيهان علي ربيع، رئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية بالمحافظة، والدكتورة إيمان سلامة، ورشا خلف الزناتي، من المجلس القومى للمرأة، ولفيف من ممثلي منظمات المجتمع المدني بسوهاج.