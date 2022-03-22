«علوم سوهاج» تنظم يوما للخدمة العامة والعمل التطوعي.. يهدف لتنمية وعي الطلاب

نظمت كلية العلوم بجامعة سوهاج، يوما للعمل التطوعي والخدمة العامة، وذلك بمشاركة اتحاد طلاب الكلية ولجنة الجوالة وعدد من طلاب وطالبات الكلية، وذلك بالحرم الجامعي القديم، بحضور الدكتور حازم المشنب عميد الكلية، والدكتور زكريا عطية محمد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علاء يسري مصطفى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تغيير طريقة التفكير وتنمية الوعي

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، إن الطلاب هم أدوات العمل التطوعي ونشر ثقافة التطوع والمشاركة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر الآن، مضيفا أن العمل التطوعي يعمل على تغيير طرق التفكير وينمي الوعي عند الشباب لتصدير الأفكار الإيجابية حول نمط الحياة، والمساهمة في عملية التنمية الشاملة.

وأضاف الدكتور حازم محمود المشنب، أن العمل التطوعي شمل العديد من الأنشطة من عمل دهانات للبرجولات وأماكن جلوس الطلاب، مضيفا أن الطلاب قاموا بتزيين طرقات قسم النبات والميكروبيولوجي، ليجعلوا القسم يليق بجامعة سوهاج.

متحف قسم علم الحيوان

وأكد «المشنب» على مشاركة الطلاب في إعادة ترتيب متحف قسم علم الحيوان، وتركيب بعض اللوحات التعليمية الجديدة، ووضع بطاقات تعريفية للعينات المتحفية مما يساعد في تعظيم الاستفادة من المتحف، والتسهيل على الزائرين، خاصة من طلاب المدارس في مراحل التعليم قبل الجامعي.

وأشار الدكتور علاء يسري مصطفى أنه في إطار حرص إدارة الكلية على تطوير المعشبة وإعدادها لتشكل متحف من المتاحف الرائدة، قام الطلاب بالمشاركة بتنظيم وترتيب معشبة قسم النبات والميكروبيولوجي، وذلك لما تحويه من نباتات نادرة تم تجميعها من مناطق مختلفة من صحراء مصر الشرقية والغربية والساحل الشمالي وسيناء.

تنظيم يوم الخدمة التطوعية في أبريل

بينما أوضح الدكتور زكريا عطية محمد، أن الطلاب تفقدوا بيت الحيوان وحديقة قسم النبات، وذلك لتعريفهم ما فيهما من عينات، مشيرا إلى أنه سيتم إقامة يوم الخدمة التطوعية بكلية العلوم مرة أخرى في شهر أبريل القادم وبشكل دوري، وذلك لمشاركة المزيد من الطلاب، وتشجيعا لهم على المشاركة الفعالة داخل الكلية، مما يسهم في زيادة ارتباط الطلاب بكليتهم وانتمائهم إليها.