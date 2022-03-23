ضبط 20 طن دقيق قبل بيعها بأزيد من التسعيرة في السوق السوداء بالقليوبية

ضبطت مباحث التموين في القليوبية، خلال حملة مكبرة على الأسواق ومحال البقالة، 20 طن دقيق للبيع بأزيد من التسعيرة المقررة، و5 طن زيت طعام دون بيانات ومجهولة المصدر، و6 طن منظفات صناعية متعددة الأغراض غير مطابقة للمواصفات، وحُررت المحاضر اللازمة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

حملة تميونية مكبرة

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من رئيس مباحث التموين، يفيد قيام حملة تموينية أسفرت عن ضبط 20 طن دقيق في مخزن ومحل، لقيام صاحبهما بالبيع بأزيد من التسعيرة المقررة، وضبط مخزن لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية دون ترخيص عُثر به على 5 طن زيت طعام دون بيانات، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.

ضبط أرز مجهول المصدر

كما تمكنت الحملة من ضبط 1 طن أرز مجهول المصدر وبدون فواتير وبه تغير بالخواص الطبيعية، وكذلك 500 كيلو جرام من السكر مجهول المصدر وبدون فواتير بمخزن للمواد الغذائية بدون ترخيص.

كما تمكنت الحملة من ضبط مخزن لتجارة المنظفات الصناعية به 6 طن منظفات صناعية متعددة الأغراض دون بيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة قبل طرحها للبيع والتداول بالأسواق.

وفي سياق متصل، أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، في بيان له، أن المحافظة وضعت خطة للتصدي لظاهرة ارتفاع الأسعار واستغلال المواطنين، بتشكيل فرق عمل لمتابعة حركة الأسواق والتأكد من توافر السلع والمواد الغذائية وتقديمها للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأضاف أنه جرى تكثيف الحملات التموينية، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لإحكام الرقابة على الأسواق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.