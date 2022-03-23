ضوابط مشددة لتوريد القمح في كفر الشيخ.. نصف أردب عن كل قيراط

عقد الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، اجتماعا لمناقشة تسويق وتوريد محصول القمح المنزرع لعام 2021-2022، بحضور المهندس عماد حبيب وكيل وزارة التموين، وعدد من المسئولين بمديرية الزراعة بالمحافظة، والتعاون الزراعي، ومديرية التموين، من خلال التعاون المشترك بين الزراعة والتموين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم.

توريد نصف أردب قمح عن كل قيراط

أكد ناجح غربية، في بيان، التوافق والتنسيق بين تعليمات وزارتي الزراعة والتموين، والاتحاد التعاوني الزراعي، ليتم توريد نصف أردب قمح عن كل قيراط، وما يزيد عن ذلك لا يتم التعامل به إلا بموافقة من وزارة التموين، موضحا أنه سوف يتم الإعلان عن هذه التعليمات بجميع الجمعيات الزراعية، كل على مستوى المحافظة، من خلال منشور حول هذا الصدد.

وأشار إلى ضرورة توصيل المعلومات إلى جميع المزارعين بالمحافظة، عن وجود قرارات وزارية خاصة بتنظيم عملية التوريد للأقماح هذا العام، وكذا الحزمة التحفيزية التي أوصت بها القيادة السياسية لمزارعي القمح وحافز نقل الأقماح، مشددا على أنه خلال اجتماعه بمسئولي وزارة التموين، تم تقديم العديد من التوصيات التي تضمن إقبال المزارعين على تسليم محصول القمح، منها زيادة سعر استلامه.

دور الجمعيات الزراعية في المنظومة الجديدة

شدد وزارة الزراعة، على أهمية الدور الذي سوف تلعبه الجمعيات التعاونية الزراعية في منظومة تسليم القمح الجديدة، من خلال تنسيق كامل بين مديري التموين والزراعة والجمعيات التعاونية الزراعية، بحيث تكون كل جمعية تعاونية محلية، منفذا لاستلام محصول القمح من المزارعين، نظرًا لقرب المسافة بين الجمعية وبين الزراعات، وتسهيلا على المزارعين وخفضًا للتكاليف، وتوفير الوقت والجهد.

إجراءات مشددة لنقل القمح

لفت المهندس عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، إلى حزمة القرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن، مكلفا مديري التموين بالتوجيه لمكاتب التموين بالقرى، باليقظة التامة والجهود المبذولة، مؤكدا أنه لا يجوز نقل القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022، من أي مكان لمكان آخر، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من جهات التسويق، وتلتزم جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين موردي الكميات المحددة بالمادة الثانية، من القرار بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام.