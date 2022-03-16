نقيب الفلاحين عن موسم حصاد القمح: هيبقى مزدهر وسيشهد أعلى نسبة توريد

قال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قطع الطريق على المتربصين الذين أرادوا عدم توفير السلع للمواطنين المصريين، مؤكدًا أن سعر الأردب حاليًا وصل إلى 885 جنيها، وهذا يحدث لأول مرة في التاريخ بمصر.

سعر الفدان حاليا سيصبح 18 ألف جنيه

وأضاف «أبوصدام»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع مساء اليوم الأربعاء، على فضائية «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن سعر إنتاج الفدان حاليًا يصل لـ18 ألف جنيه لأول مرة، بعد أن كان 13 ألفًا فقط في الماضي، مشيدًا بالدور الكبير الذي تلعبه الحكومة، موضحًا أن أقل فدان سيعطي 20 إردبًا.

وأوضح أنه سيجري جمع القمح في أماكن قريبة من الفلاحين وتقديم دعم للأسمدة ودعم لكل المواد الغذائية، فالفلاحين يحصلون على كامل الدعم، متابعًا: «السنة دي هيبقى موسم مزدهر وهيبقى في توريد أعلى نسبة قمح، لأن سعر الإردب عال لنقطع الطريق على اللي بيقوله سعر القمح بره وصل كام، وإحنا بنورد القمح للحكومة وبيرجع خبز، الدعم بيخده الفلاح لأرضه بشكل عام، مش بس للأرض اللي فيها قمح».

المخزون الاستراتيجي من القمح

بدوره قال المستشار سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة، إن المخزون الاستراتيجي للقمح يكفي من 4 أشهر لـ6 أشهر، موضحًا أن الإنتاج المحلي سيصل إلى 10 ملايين طن، موجهًا الشكر للحكومة على الحوافز التي وفروها للفلاح، لافتًا إلى أن الحكومة قدمت كافة الإجراءات لتخزين القمح والحوافز.