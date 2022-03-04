مدير معهد بحوث أمراض النباتات عن محصول القمح في كفر الشيخ: «مبشر»

قال الدكتور أشرف السعيد خليل مدير معهد بحوث أمراض النباتات، إن الحالة العامة لـ محصول القمح هذا الموسم جيدة ومبشرة، مؤكدا على زراعة الأصناف الموصى بزراعتها في الوجه البحري، طبقا للسياسة الصنفية لوزارة الزراعة، وعدم مخالفتها لحماية نباتات القمح من الأمراض خاصة الصدأ الأصفر، للحصول على أعلى إنتاجية وتقليل الكمية المستوردة خاصة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها بعض الدول المصدرة.

جاء ذلك خلال تفقده زراعات القمح لعدد من المزارعين في محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، مع الدكتور عاطف شاهين رئيس قسم بحوث أمراض القمح، الدكتور محمد عطوة خليل مدير محطة البحوث الزراعية بسخا، الدكتور مجدي السماحي وكيل المحطة لشؤون التدريب والإرشاد، مسؤول العلاقات العامة والتواصل بالمحطة، وفقا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، بحضور الدكتور هاني البرهامي مدير المحطة الأسبق رئيس قسم بحوث القمح الأسبق، الدكتور السيد عبد الحميد رئيس الفريق البحثي لقسم بحوث القمح بسخا، الدكتور عبد السلام المنشاوي أستاذ تربية القمح بسخا، العديد من أعضاء الهيئة البحثية بالقسم.

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صوب زراعة الأرز بكفر الشيخ

تفقد الوفد، تجارب قسم بحوث أمراض القمح التابعة لمعهد أمراض النباتات، وتجارب قسم القمح التابعة لمعهد المحاصيل الحقلية، بمحطة البحوث الزراعية بسخا، كما تضمنت الزيارة تفقد صوبة قسم بحوث أمراض الأرز والمعامل التابعة للمعهد داخل المحطة.

وفي نهاية الجولة، عقد مدير معهد بحوث أمراض النباتات، لقاءً مع أعضاء الهيئة البحثية لمعهد بحوث أمراض النباتات بالمحطة، واستمع إلى شكواهم ووعد بحل جميع هذه الشكاوى لتذليل العقبات التي تواجههم في العمل، مؤكدا على ضرورة بذل مزيد من الجهد في العمل للارتقاء بمستوى البحوث، وضرورة تنفيذ البحوث التطبيقية ذات المردود المباشر على زيادة الإنتاجية للمحاصيل المختلفة، موجها بضرورة حل مشكلات المزارعين وإيجاد الحلول السريعة والدقيقة لهذه المشكلات.