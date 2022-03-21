طقس بارد حتى نهاية الأسبوع.. والزراعة تكشف تأثيره على محصول القمح

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ اليوم هو بداية فصل الربيع رسمياً وفلكياً، وفيه يتساوى طول الليل والنهار «12 ساعة»، لجميع الأماكن على سطح الكرة الأرضية، ويستمر 88 يومًا و23 ساعة و34 دقيقة.

وأضاف في تقرير للمركز يرصد حالة الطقس وتداعياتها على الزراعات، أنّ الأجواء لازالت شتوية نتيجة سيطرة الكتلة الباردة على كافة ربوع الجمهورية، وفي غياب أي منخفضات جنوبية سيظل الطقس باردا حتى نهاية الأسبوع الجاري على الأقل، ليسود طقس شتوي بامتياز وتصل دراجات الحرارة إلى 20 درجة مئوية نهاراً وأقل من 10 درجات ليلاً وتلامس حاجز 5 و6 درجات في مناطق الدلتا بالتحديد.

تأثيرات إيجابية وسلبيه للموجه الباردة على الزراعات

وعن تأثير الشتاء المتأخر على الزراعات الحالية، أوضح التقرير أن التأثيرات الإيجابية على القمح والفول والمحاصيل الأرضية في أواخرها، حيث تزيد بشكل تدريجي عملية امتلاء الحبوب «قمح – فول – حبوب عطرية»، كما تساهم في تحجيم الدرنات «بطاطس - بنجر – بصل – ثوم»، إلا أن المحاصيل تحتاج لدعم كبير بإضافة مركبات التحجيم الآمن.

وأوضح أن الطقس البارد يساهم في تأخير وتعطيل ظهور أجيال الربيع للذبابة البيضاء والجاسيد والمن وديدان البراعم وديدان الثمار وغيرها.

أما عن التأثيرات السلبية فما زالت الأجواء مناسبة لظهور وانتشار دورات جديدة من الصدأ الأصفر على الأقماح المتأخرة وسوف يكون تأثيرها سلبيا جداً على أشجار الفاكهة، وتحديداً المانجو والزيتون التي تتأثر بظاهرة تساقط العقد بسبب موجات الصيف المبكر المقبلة، كما تتسبب تلك الأجواء في صدمات حرارية لكل الخضر التي كانت تحت الأنفاق وتم كشف الأغطية عنها، كما أنه متوقع زيادة معدلات التنفيل في الكنتالوب والبطيخ البطيخ والطماطم والخيار والبامية والبسلة.

ضعف معدل إنبات المحاصيل الصيفية

وتوقع «فهيم»، ضعف معدل إنبات المحاصيل الصيفية التي زُرعت خلال الأيام الماضية مثل الخضر الصيفية حديثة الشتل والكوسة وعباد الشمس والذرة والقطن واللب وانتشار البياض الدقيقي على المانجو والزراعات تحت الصوب وصحوة أخرى لأمراض التبقعات والندوات على البطاطس والطماطم والبصل بعد انتهاء موجة البرودة.

إجراءات فورية وعاجلة لحماية المحاصيل

وشدد التقرير على ضرورة الحذر عند ري القمح خلال هذا الأسبوع في معظم المناطق على أن يكون الري آخر النهار فقط، والرش بمثبتات التزهير والعقد للبساتين التي دخلت مراحل التزهير والعقد مثل المانجو والزيتون والتفاح وكذلك محاصيل الخضر والطماطم، الباذنجان، الفلفل، الكنتالوب، مع أهمية إجراء عمليات التحجيم للمحاصيل الأرضية بالرش بمركبات البوتاسيوم للبنجر والبطاطس والبصل والثوم.

ومن الإجراءات أيضا زيادة معدلات النمو والتجذير أو التزهير في المحاصيل حديثة الزراعة أو الشتل مثل الفاصوليا الصيفي والطماطم أو المحاصيل في النصف الأول من العمر مثل الكنتالوب والبطيخ والخيار وتأجيل زراعة محاصيل العروة الصيفية المبكرة والعادية مثل القطن، الذرة، البطاطا، الكوسة، الفول السوداني والبطيخ المكشوف.