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السيسي يشهد فقرة فنية ضمن احتفالية تكريم الأمهات المثاليات 2022

كتب:

نرمين عفيفي
01:04 م | الأربعاء 23 مارس 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته

الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فقرة فنية يقدمها كورال الأوبرا المصرية، بدأت بأغنية «نص الدنيا ومصر هي أم الدنيا»، ثم أغنية «ست الحبايب» للمطربة ريهام عبدالحكيم، ويصاحبها باليه أوبرا القاهرة، ثم أغنية «بنت مصر»، أداء المطربة مي فاروق وحنان عصام وإيمان عبدالغني بمصاحبة باليه وكورال الأوبرا المصرية.

جاء ذلك خلال احتفالية تكريم الأمهات المثاليات لعام 2022، المقامة بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس.

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