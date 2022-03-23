تطورات أحداث مسلسل «الملحمة» التركي .. هل ستتزوج أكيز من باتوغا؟

تصدر مسلسل الملحمة محركات البحث على «جوجل»، بعد عرض الحلقة الـ 16 أمس، حيث تفاعل الجمهور مع أحداث المسلسل بصورة كبيرة.

أحداث الحلقة الـ 16 من مسلسل الملحمة

مواعيد عرض مسلسل الملحمة هي يوم الثلاثاء من كل أسبوع على قناة «تي أر تي»، التركية، وقناة اليرموك الأردنية، وقناة الفجر الجزائرية «تي في»، ويبحث الجمهور عن تطورات الأحداث خلال الفترة المقبلة.

تطورات قصة الحب بين «أكيز» و«باتوغا»

على مدار ساعتين يتابع جمهور المسلسل التركي أحداث المسلسل، حيث ينتمي إلي مسلسلات الأكشن الرومانسية، حول قصة الفتاة البيضاء «أكيز»، التي تعيش قصة حب مع ابن الخان «باتوغا»، حيث تدور أحداث المسلسل الأساسية حول حقبة زمنية ما قبل دخول الإسلام إلى تركيا.

وفقدت «أكيز» والديها، وتعيش حالة من الحزن على فراقهما، وتقع الشابة في حب الشاب باتوغا الثري، ومع تطور الأحداث يبحث الجمهور عن إمكانية زواجهما، ويتخلل بعض المشاهد الغيرة بين الطرفين .

معلومات عن مسلسل الملحمة

الحلقة الأولى من المسلسل تم عرضها يوم 23 فبراير الماضي هذا العام، وهو مسلسل أسبوعي، امتدادا للمسلسلات التركية التي حققت ملايين المشاهدات، ويتابعها فئة كبيرة من الجمهور على المنصات المختلفة .

أبطال مسلسل الملحمة

مسلسل تركي جديد من إنتاج شركة محمد بوزداغ فيلم، ومن إخراج أمير خليل زاده، أما عن السيناريو فتولى كتابته كل من عائشة أريلماز وسدف نهير ومن أعمالهم السابقة «ابنة السفير – اشرح أيها البحر الأسود»، والمسلسل من بطولة كلا من «سليم بايركتار، دينيز باروت، تيومان كومبارسيباشي، كانبولات جوركام، ايبيك كارا بينار، اليف دوغان، بوراك بيركاي، بوسه ميرال، البير دوزين، ملتم بامير تان».