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محمود مسلم

الحكم في دعويين من محمود الخطيب ضد مرتضي منصور 27 أبريل المقبل

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بسمة عبدالستار
02:30 م | الأربعاء 23 مارس 2022
محمود الخطيب

محمود الخطيب

أجلت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، نظر الدعويين المقامتين من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، حيث اتهمه فيهما بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك إلى جلسة 27 أبريل للحكم.

تأجيل دعويين للخطيب ضد مرتضى

وطالب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، خلال جلسة نظر الدعويين المقامتين ضده من رئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب، بالتأجيل للاطلاع.

وتحمل الدعوى المقامة من محمود الخطيب ضد مرتضى منصور، رقم 83 لسنة 22، واتهمه فيها بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بينما تحمل الدعوى الأخرى رقم 45 لسنة 22، ويتهم فيها أيضا محمود الخطيب، مرتضى منصور، بسبه وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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