عاجل.. محمود الخطيب والجارحي والعدوي يشاركون في جنازة أنيسة حسونة

وصل منذ قليل الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، لأداء صلاة الجنازة على الراحلة الدكتورة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب السابق، وتشييع جثمانها، والتي رحلت عن عالمنا، أمس الأحد، عن عمر ناهز 69 عاما، بعد معاناة مع مرض السرطان، وكان آخر ظهور للراحلة منذ أيام خلال تكريمها من قرينة الرئيس السيدة انتصار السيسي، في احتفالية «أيقونة المرأة المصرية».

وشارك في تشييع الجثمان: الدكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق، النائب محمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي عضو مجلس النواب، الدكتور أيمن ممدوح عباس رئيس مجلس أمناء مستشفى الناس للأطفال.

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الأهلي ينعي أنيسة حسونة

نعى النادي الأهلي في بيان رسمي، أمس، ببالغ الحزن والأسى الدكتورة أنيسة حسونة، والتي عملت كعضو مجلس أمناء مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية، كجزء من نشاطها الاجتماعي والمدني الطويل الذي قدمته على مدار سنوات عديدة بين مستشفيات وأندية ومنظمات مجتمع مدني.

وقال محمود الخطيب وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي في البيان: «ندعو المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته».

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تكريم أنيسة حسونة من السيدة انتصار السيسي

كانت الراحلة أنيسة حسونة، قد عبرت عن فرحتها بتكريمها من السيدة انتصار السيسي، قائلة: «لما بلدك تطبطب على كتفك وتقولك شكرا على مجهوداتك، حتطلب إيه أكتر من كده؟ يشرفني ويسعدني إخباركم أنه قد تم تكريمي اليوم من السيدة انتصار السيسي حرم الرئيس بوصفي الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس للأطفال، ربنا دائما في أحلك الظروف وأصعب الأوقات يبعث للمرء هدايا السماء لتضيء له الطريق».

عزاء أنيسة حسونة

من المقرر أن تدفن الراحلة أنيسة حسونة، بعد الصلاة عليها في مسجد الشرطة في أكتوبر، بمقابر عصام حسونة بالبساتين بجوار مدافن الكحلاوي، على أن يقام العزاء، اليوم الإثنين، في مسجد الشرطة بأكتوبر بعد صلاة المغرب.