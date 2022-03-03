تعيين محمود الخطيب رئيسًا لقطاع الأعمال بـ«فودافون مصر»

أعلنت شركة «فودافون مصر» تعيين محمود الخطيب رئيسًا لقطاع الأعمال بالشركة، وذلك في إطار حرص الشركة على الاستعانة بأفضل الكوادر والاستفادة منها في تطوير ودعم العمل.

تولى محمود العديد من المناصب القيادية في عدة شركات عالمية حيث يمتلك الخطيب خبرة لأكثر من 22 عامًا في مجال التكنولوجيا، وشغل منصب المدير الإقليمي لشركاء أعمال IBM للبيانات والذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط وافريقيا؛ وخلال مدة عمله بالشركة، قاد الفريق لتحديد وتوظيف وإشراك وتمكين الشركاء الجدد عبر منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، وتولى وحدة أعمال البرمجيات السحابية في IBM مصر.

كما تولى «الخطيب» عدة مناصب في شركة مايكروسوفت؛ وشغل منصب مدير كبار العملاء للشرق الأوسط وافريقيا، والمدير الإقليمي - للأعمال التجارية لافريقيا ومدير القطاع الحكومي والتعليم في مايكروسوفت مصر وتولى محمود سابقا عضوية مجلس إدارة غرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما شارك في العديد من المشروعات القومية لدعم العملية التعليمية والتحول الرقمي للحكومة المصرية من خلال استخدام الموارد التكنولوجية المبتكرة لشركة مايكروسوفت وشراكائها.