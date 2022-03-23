سنة مع الإيقاف لسوداني الجنسية بتهمة هتك عرض طفلة بدار السلام

قضت الدائرة 17 جنايات، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة متهم «سوداني»، بالسجن لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ، بتهمة هتك عرض طفلة بأحد النوادي.

صدر الحكم في جلسة اليوم برئاسة المستشار جمال السمري وعضوية المستشارين محمد سامح عبدالخالق وعادل إبراهيم الغويط وأمانة سر صبحي عبدالحميد ومحمد صابر.

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 13177 لسنة 2021 جنايات دار السلام، قيام المتهم «أحمد. ج» خلال العام الماضي بدائرة قسم شرطة دار السلام، بهتك عرض المجني عليها «إيمان»، في أحد النوادي، بغير قوة أو تهديد منه بأن حسر عنها ملابسها واستطالت يداه مواطن عفتها.

بداية الواقعة كانت بتلقي قسم شرطة دار السلام، من أسرة المجني عليها حال كونها لم تبلغ الثامنة عشر من عمرها، يفيد بقيام المتهم بهتك عرضها داخل أحد النوادي، بغير قوة أو تهديد بأن حسر عنها ملابسها واستطالت يداه إلى مواطن عفتها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة وأدلي المتهم باعترافات تفصيلية بأنه مارس علاقة محرمة مع المجني عليها برضاها بعد هروبها من منزل أهليتها لرفضهم خطوبتهما، وبعد انتهاء التحقيقات مع المتهم، تم إحالته إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها السابق عليه.