تأجيل محاكمة عامل بتهمة هتك عرض 5 طالبات داخل مدرسة بالمعادي لـ26 مارس

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم، جلسة محاكمة عامل أسانسير بإحدى المدارس بمنطقة المعادي، بتهمة ارتكاب جريمة الاختطاف بالتحايل لـ5 طالبات في المدرسة التي يعمل بها، وهتك عرضهن داخل حمام المدرسة، إلى جلسة 26 مارس للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار وجيه شقوير، وعضوية المستشارين مجدي عبدالمجيد، وأشرف العشماوي، وأمانة سر محمود عبدالرشيد وعمر عاشور.

الاتهامات في القضية

وفي وقت سابق، أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن انتهت التحقيقات لاتهامه بخطف الطالبات الخمسة أثناء وجودهن في المدرسة بالتحايل، إلى دورة المياه، مستغلا رغبتهن في قضاء حاجتهن، وادعى مساعدتهن بعد أن أبعدهن عن أعين الرقباء عليهن، قاصدا ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام، فضلا عن هتك عرضهن بأن تحسس مواضع عفتهن بعد قضائهن لحاجتهن، زاعما تطهيرها لهن، مستغلا صفته وكونه من المتولين ملاحظتهن، وذلك حال كونهن لم يبلغن من العمر 12 عاما.