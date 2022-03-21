تأجيل دعوى سائق هتك عرض طفلة في منشأة ناصر لـ21 يونيو

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم، بتأجيل محاكمة سائق هتك عرض طفلة لجلسة 21 يونيو المقبل؛ لحضور المحامي.

وصدر القرار برئاسة المستشار خالد هاشم، وعضوية المستشارين أيمن عثمان البابلي، والدكتور فايز اللمساوي، وأمانة سر أيمن القاضي وعمر عاشور.

هتك عرض طفلة

وأوضحت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 10362 لسنة 2021 جنايات منشأة ناصر، المقيدة برقم 1699 لسنة 2021 كلي غرب القاهرة، أن المتهم «حمدي. ف، 19 عامًا، سائق»، وأنه في 25 أكتوبر 2021 بدائرة قسم منشأة ناصر، هتك عرض طفلة المجني عليها «م. ب» بغير قوة أو تهديد مستغلاً حداثة سنها بأن اصطحابها لمسكنه وما أن ظفر بها وحيدة حتى لامس جسدها بالكامل ومواضع عفتها.

أقوال المجني عليها

وأكدت «م. ب»، 15عامًا، طالبة، بأنها حال جهلها بالطريق تقابلت مع المتهم فاستدرجها إلى مسكنه مستغلاً حداثة سنها، وقام بمعاشرتها معاشرة الأزواج، وما أن ظفر بها لامس جسدها بالكامل وأمسك مواضع عفتها.

تحريات المباحث وتقرير الطب الشرعي

وجاء في تحريات المباحث، أنها على إثر بلاغ من والد المجني عليها، توجهت لفحصه والتأكد من محل الاختصاص فأشارت المجني عليها آنذاك إلى المتهم وتم التحفظ عليه، وأقرا بارتكاب الواقعة أمام النيابة العامة، وأحيل إلى محكمة الجنايات.

وكشف تقرير الطب الشرعي، أنه بالكشف الظاهري على الطفلة البصمة الوراثية لها تطابقت مع البصمة الوراثية للمتهم.