عقوبة الاعتداء على المرأة بعد تحذير «السيسي» منه: سجن مشدد للمتحرش

حرصت القيادة السياسية على الاعتتاء بالمرأة المصرية، لاسيما فى القضايا الاجتماعية التى عانت فيها تهميشا كبيرا نتيجة قيود فرضها المجتمع دون وجه حق.

وتعتبر قضية التحرش الجنسى واحدة من القضايا التي تصدى لها المشرع المصري بحسم وهناك عقوبات رادعة للحد منها.

تغليظ جريمة التحرش الجنسى في قانون العقوبات

وفى الفترات السابقة أجرى المشرع المصري عددا من التعديلات على قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التحرش الجنسي، ولم يكتفي بذلك، بل أصبح حق الإبلاغ أمر مكفول لكل سيدة لاثبات حقها.

وتضمنت التعديلات الحبس لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حال العودة تتضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى .

عقوبات بالسجن 7 سنوات في حالات محددة

كما اشتملت العقوبات على السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات إذا كان الجاني صاحب سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا.

وأوضح المشرع أن واقعة الاعتداء على المرأة تُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

يُشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال احتفالية المرأة المصرية اليوم أكد أن احترام المرأة وحمايتها التزام سياسى وليس منحة. وقال: «استوصوا بالنساء ،فالمرأة لها حق أساسى والمرأة المصرية تدعم ومازالت دعما وظهيرا لوطنها».