أمين المجلس الأعلى للثقافة يفتتح معرض الكتاب المسرحي .. صور

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة؛ افتتح الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة؛ والمخرج عصام السيد مقرر لجنة المسرح بالمجلس الأعلى للثقافة، معرض الكتاب المسرحي؛ والذي تنظمه لجنة المسرح بالمجلس في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمسرح وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباح اليوم الأربعاء 23 مارس 2022؛ ببهو المجلس الأعلى للثقافة ويستمر المعرض لمدة أسبوع خلال الفترة من 23 حتى 30 مارس 2022 ، وذلك من الحادية عشرة صباحًا وحتى السادسة مساء يوميا.

ويشارك في المعرض عدد كبير من المؤسسات المعنية بالنشر من بينها: المجلس الأعلى للثقافة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب- المركز القومى للترجمة الهيئة العامة لقصور الثقافة-أكاديمية الفنون المصرية- قطاع صندوق التنمية الثقافية- المركز القومى للمسرح و الموسيقى و الفنون الشعبية، يقدم المعرض خصومات 50% على إصدارات المجلس الأعلى للثقافة.

تفاصيل مشاركة المركز القومي للترجمة في معرض الكتاب المسرحي:

وأعلن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، تقديم خصومات 40 % على جميع الاصدارات المشاركة، ‎يشارك المركز خلال المعرض بمجموعة كبيرة من كتب المسرح و المسرحيات الصادرة عن المركز القومي للترجمة نذكر منها : "الستة والثلاثون موقفًا دراميًا"،"فورميو"،"نساء فينيقيا"، "البؤس و النبل"، "أوديب ملكًا"، "حاملات القرابين"،"تيمورلنك"،"مختارات من إبسن"، "أغنية للفلوجة"، "شاطئ المدينة الفاضلة: ثلاث مسرحيات"ّ،"مريم المجدلية".

"المسرح العربي الحديث في مصر"،"الفينيقيات"، "ثلاث مسرحيات: ليلة جمعة"، "ثلاث مسرحيات:الفتى الذهبي"، "الأسد و الجوهرة"، "خاب سعي العشاق"،"نساء تراخيس"، "منزل الأشباح "، "الشاب من أطلنطا"، "عظام النمر"، "الأستثناء و القاعدة"، "ليلة السبت و القوة الغاشمة"، "اياس"و "ثورة الشك و الأميرة المتغطرسة"‎.

واليوم العالمي للمسرح ‏يتم الاحتفاء به يوم 27 مارس سنويا، وتم الاحتفال به لأول مرة في عام 1962 وهو يوافق تاريخ إطلاق موسم «مسرح الأمم» في فرنسا من قبل الهيئة الدولية للمسرح.