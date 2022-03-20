المجلس الأعلى للثقافة يفتتح معرض الكتاب المسرحي 23 مارس

أعلن المخرج عصام السيد، مقرر لجنة المسرح بالمجلس الأعلى للثقافة، تنظيم المجلس لمعرض الكتاب المسرحي ببهو المجلس، وبمشاركة عدد من قطاعات وزارة الثقافة من بينها الهيئة العامة للكتاب، والهيئة العامة لقصور الثقافة، وصندوق التنمية الثقافة، بمناسبة اليوم العالمي للمسرح.

انطلاق الفعاليات حتى 30 مارس

كما يشارك في المعرض المركز القومي للترجمة، وأكاديمية الفنون، إضافة إلى اتحاد الناشرين المصريين. وينطلق فعاليات المعرض في الفترة من 23 إلى 30 مارس الجاري، ويستمر المعرض يوميا من الساعة الحادية عشر صباحا إلى السادسة مساء مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

أبرز المعلومات عن اليوم العالمي للمسرح:

يشار إلى أن اليوم العالمي للمسرح ‏يتم الاحتفاء به العالم يوم 27 مارس من كل سنة وتم الاحتفال به لأول مرة منذ 60 سنة، وتحديدا في عام 1962 وهو يوافق تاريخ إطلاق موسم «مسرح الأمم» في باريس من قبل الهيئة الدولية للمسرح، وتقام جملة من الفعاليات والأنشطة الخاصة بهذه المناسبة التي جرى العرف أن يتم اختيار شخصية إبداعية ومسرحية لكتابة كلمة خاصة بهذه المناسبة تلقى في اليوم ذاته، ويتم تعميمها على جميع المؤسسات المسرحية في العالم.

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ويهدف احتفال اليوم العالمي للمسرح، للترويج لهذا الفن عبر جميع الدول، والتمتع بما يقدمه بفن المسرح، ونشر المعرفة بين الناس حول قيمة فن المسرح، ودعم العاملين في مجال المسرح من الترويج لإبداعاتهم علی نطاق واسع حتی یدرك صناع القرار قیمة ھذه النماذج الفنية ودعمھما.

وعبر موقع اليوم العالمي للمسرح 2022 وجه المخرج الأمريكي بيتر سيلرز ، كلمة بهذه المناسبة جاء فيها: «المسرح هو خلق تلك المساحة على الأرض التي يكون فيها الكل متساوياً، سواءً البشر أو الآلهة أو النباتات أو الحيوانات أو قطرات المطر أو الدموع أو عملية التجديد. إن فضاء المساواة والاستماع بعمق مضاءٌ بالجمال الخفي ويبقى نابضاً بالحياة من خلال التفاعل العميق للخطر ورباطة الجأش والحكمة والعمل الدؤوب والصبر».