لو عاوز تكفل طفل يتيم في بيتك.. جهز 8 مستندات ليكون فردا من أسرتك
كتب:
أسماء زايد
04:46 م | الأربعاء 23 مارس 2022
جانب من الأطفال بدار الأيتام.. أرشيفية
تزامنا مع توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لوزارات العدل والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتعديل قانون الخدمة المدنية لمنح الأم الكافلة إجازة رعاية لمدة 4 أشهرمدفوعة الأجر، حال قيامها بكفالة طفل أقل من 6 شهر، يتساءل الكثيرون حول المستندات المطلوبة لكفالة طفل بالأسر البديلة.
وفي هذا الصدد، أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي عبر موقعها الرسمي، خطوات كفالة طفل يتيم بالأسر البديلة، تتمثل فيما يلي:
خطوات كفالة طفل بالأسر البديلة
- تتقدم الأسرة البديلة التي ترغب فى كفالة طفل ورعايته، بملء بيانات الكفالة على الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن. (https://www.moss.gov.eg/sites/mosa/ar-eg) .
- تسجيل الطلبات الواردة في سجل خاص، وتقوم الوزارة بإرساله إلى المديرية التابع لها محل إقامة الأسرة الراغبة في الكفالة، والمؤسسة الأهلية المختصة.
- عمل بحث ميداني من خلال أخصائية الأسرة والطفولة بالإدارة الاجتماعية، للتأكد من استيفاء الأسرة للشروط المرفقة هنا.
- إعداد مذكرة للعرض على اللجنة المحلية للرعاية البديلة، التي يرأسها مدير مديرية الشئون الاجتماعية للبت في الموضوع.
- إذا وافقت اللجنة على تسليم الطفل للأسرة، يجرى تسلمه.
- كتابة عقد بين الأسرة البديلة الكافلة وإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن، يوقع عليه ضامنين، بشرط تقديم المستندات التالية:
المستندات المطلوبة لكفالة طفل
- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي لكلا من الزوج والزوجة.
- تقديم صورة عقد الزوج، إذا كانت الأسرة مكونة من زوج وزوجة.
- تقديم صورة قسيمة الطلاق إذا كانت السيدة الكافلة مطلقة.
- صورة المؤهل الدراسي.
- تقديم شهادة وفاة الزوج إذا كانت الراغبة في الكفالة أرملة.
- تقديم صحيفة الحالة الجنائية للزوج والزوجة.
- شهادة صحية حديثة تثبت خلو مقدمي الطلب من فيروس C.B.
- مفردات المرتب أو المعاش.
- بيان بالمسكن وتقديم فاتورة كهرباء أو صورة ملكية أو عقد الإيجار.