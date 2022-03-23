«مدبولى» يوجّه بالانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى

تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى اجتماع مساء أمس الأول، الموقف التنفيذى للمشروعات التى يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بحضور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة، وهالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وعمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعاصم الجزار، وزير الإسكان، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، وإيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأكد «مدبولى» أن الحكومة تدرك تأثيرات الأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة، فيما يتعلق بنقص الخامات على مستوى العالم، وارتفاع أسعارها، لذا تحرص على أن تتابع بشكل دورى موقف تنفيذ المشروعات، فى ظل ضبابية المشهد السياسى العالمى، مشيراً إلى أن أولويات الحكومة حالياً العمل على الانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مع متابعة المستجدات أولاً بأول.وقال السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد استعراض الموقف العام للمشروعات، وخطوات تذليل التحديات واستكمال الأعمال المطلوبة، وتمت الموافقة على مراجعة البرامج الزمنية الخاصة بمشروعات المبادرة، وإضافة مدد زمنية للمقاولين، مع عدم توقيع غرامات تأخير عليهم، نظراً للظروف الحالية فى ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، التى أثرت على العديد من القطاعات. وأوضح القائم بأعمال وزير الصحة أن دور الوزارة يتمثل فى توفير خدمات صحية لما يزيد على ٥٠ مليون مواطن بالقرى والمراكز المستهدفة بالمبادرة، وتحسين مؤشرات الصحة العامة للمواطنين وتيسير وصول الخدمات للمناطق الأكثر احتياجاً، إلى جانب تطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية بالمحافظات بمعايير منظومة التأمين الصحى الشامل بهدف تسريع مد مظلته.

إنشاء ورفع كفاءة 24 مستشفى و1119 وحدة ومركز طب أسرة و372 نقطة إسعاف و104 وحدات

وأضاف أن وزارة الصحة تقوم بأعمال إنشاء ورفع كفاءة 24 مستشفى، و1119 وحدة ومركز طب أسرة، و372 نقطة إسعاف، و104 وحدات ومراكز بمحافظات التأمين الصحى الشامل، ونقاط إسعاف، وتوفير سيارات إسعاف لتنفيذ قوافل علاجية إلى مختلف المحافظات.

وفى سياق الخدمات التى تقدمها المبادرة فى المحافظات، شهدت الغربية تدشين أكبر قافلة غذائية، استكمالاً للدور الذى تلعبه المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» فى الارتقاء بحياة المواطن المصرى، لا سيما فى القرى والمحافظات الأكثر احتياجاً، إذ وزعت كراتين الغذاء على المواطنين فى محافظة الغربية، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين.

وتوزيع 200 ألف كرتونة مواد غذائية بمراكز الغربية

وقالت الدكتورة زينب سامى، المنسق العام للمبادرة فى المحافظة، لـ«الوطن»، إن القافلة جاءت إيماناً من المؤسسة بدورها المجتمعى تجاه المواطنين الأكثر احتياجاً فى قرى مصر، وفى إطار الشراكة مع الجهات والشركات المختلفة لتوفير كل سبل الحياة الكريمة، والوقوف بجانب المواطنين، موضحة أنها تتكون من 200 ألف صندوق مواد غذائية، لتوزيعها على المواطنين الأكثر استحقاقاً بجميع قرى ومراكز محافظة الغربية.

وأشارت إلى وجود بعض المعايير التى تم اتباعها فى انتقاء الأسر عند التوزيع، حيث تم عمل اجتماع تنسيقى مع الاتحاد الإقليمى للجمعيات بالغربية، وتم الاتفاق على الاستعانة بخبرات الجمعيات الأهلية داخل كل نطاق، فى مدى معرفتها بالمستحقين داخل كل شبر من محافظة الغربية، بناء على معايير الاستحقاق الاقتصادى والاجتماعى المعمول بها، بناء على أبحاث من التضامن الاجتماعى. وقالت «سامى»: «جاء التوزيع، من خلال التنسيق مع الجمعيات الشريكة تحت مظلة الاتحاد الإقليمى للجمعيات بالغربية، ومتطوعى «حياة كريمة»، فى كل الأماكن المستهدفة، وكان له عظيم الأثر فى إنجاح الفعالية بصورة كبيرة، ووصول هدية الرئيس لمستحقيها». وكشفت عن أن كرتونة الغذاء التى وزعتها المبادرة فى الغربية احتوت على 4 أكياس أرز، 3 أكياس سمن، 2 كيس مكرونة، 2 كيس فول، 2 كيس سكر، زجاجة زيت، كيس تمر، موضحة أن حملة «المليون كرتونة»، التى أطلقتها المبادرة، تستهدف توصيل المساعدات الغذائية لكل محافظات الجمهورية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتخفيف عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجاً، وبالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وأضافت: «نستهدف توزيع صندوق الحماية الغذائية من السلع الغذائية على المستحقين فى عدد من محافظات الجمهورية كمرحلة أولى ضمن حملة المليون كرتونة، وهى محافظات (البحيرة - بنى سويف - الشرقية - كفر الشيخ - المنيا)».

وفى القليوبية، انطلقت فعاليات مبادرة «التعليم حياة»، بمدرستى الأحراز الابتدائية، والأحراز الإعدادية، حيث بدأ أعضاء ومتطوعو مؤسسة حياة كريمة بالتعريف بالمبادرة وأهدافها.

واستكمل فريق مؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع شرح التعلم الرقمى الآمن، وتدريب الطلاب والمعلمين وأهالى القرى على منصة «تعليمى» الرقمية، وذلك داخل المعامل التى تم تجهيزها مسبقاً بأجهزة كمبيوتر وخدمة إنترنت، وخارج المدارس بسيارة فودافون التى تجوب القرية لتقدم الخدمة التوعوية.

وقال المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، إن المحافظة بصدد حل مشكلات الأراضى المزمع إنشاء المشروعات الخاصة بالمرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة» عليها فى المحافظة. وأضاف «عصام الدين» أنه سيتم استخراج قرارات تخصيص للأراضى خلال اجتماع المجلس التنفيذى ضمن توجيهات محافظ الإسماعيلية بتذليل جميع العقبات أمام تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بالمحافظة لخدمة المناطق الأكثر احتياجاً.

وعقد «عصام الدين» الاجتماع التنسيقى لمبادرة تطوير الريف المصرى «حياة كريمة»، لاعتماد الخطة النهائية للإنشاءات فى مركزى القنطرة غرب وأبوصوير والقرى التابعة لهما، بحضور قيادات المحافظة والمبادرة الرئاسية، حيث تمت مناقشة جميع مطالب المراكز الخاصة بالقرى التابعة لها فى قطاعات الصحة والرى والشباب والرياضة والإسعاف والتضامن الاجتماعى لإنهاء الإجراءات الخاصة بالموافقات وبدء العمل فور الحصول عليها.

وشملت الاحتياجات إنشاء مجمعات حكومية متكاملة وكبارى للمشاة ومراكز تنمية أسرة وطفولة ونقاط إسعاف ورفع كفاءة وتطوير عدد من المنشآت الحكومية بالقرى، إضافة إلى رفع كفاءة وتطوير عدد كبير من محطات الرفع والمساجد بما يتناسب مع مبادرة تطوير الريف المصرى.

وفى كفر الشيخ، تفقد المحافظ اللواء جمال نورالدين، أمس الأول، مدرسة السيد البدوى للتعليم الأساسى، وتضم 22 فصلاً، بتكلفة 10 ملايين و663 ألفاً، و310 جنيهات، بنسبة تنفيذ 80%، وسيتم الانتهاء منها 30 يونيو المقبل، كما تفقد مشروع إنشاء نقطة إسعاف بتكلفة 2 مليون و700 ألف جنيه، بنسبة تنفيذ 65%، وسيتم الانتهاء منها 22 أبريل المقبل.

ووجه «نورالدين» بإضافة عدد من المنازل بقرية السيد البدوى ضمن «سكن كريم»، استجابة للأهالى، وأيضاً توفير القوى البشرية وكل الإمكانيات الخاصة بالعملية التعليمية بالمدرسة، وكل الأساسات، واعداً الطفل زياد على لطفى بهنسى، 5.5 سنة، بزيارة المدرسة فى أول يوم دراسى العام المقبل، كما كلف بدهان الأعمدة باللون الفسفورى عند المنحنيات تقليلاً للحوادث، والربط بين نقاط الإسعاف الثلاث القريبة من مطوبس للوصول لموقع أى حادث فى 5 دقائق، وكذا بعمل «يونيتيرم» عند كل نقطة إسعاف، بحيث تكون بعيدة عن التجمعات السكنية، مؤكداً أنه يتابع بكل دقة ما يجرى من مشروعات خدمية بقرى مطوبس، ضمن «حياة كريمة»، مشيراً إلى أن الدولة حريصة على تنفيذ المشروعات الخدمية والبنية التحتية حسب أعلى المواصفات القياسية، سواء إقامة مجمعات خدمية أو خاصة، إضافة لملاعب ومراكز شباب، وإقامة مدارس جديدة أو إحلال وتجديد.

وأكد ضرورة التعاون بين جميع الجهات المختصة لإتمام المشروعات حتى لا يحدث أى تعديل على البنية التحتية التى سيتم تنفيذها، مشيراً إلى أنه تم زيادة 100 كيلو تبطين ترع بمطوبس، مضيفاً أنه تم تحديد مشروعات قرى الأم والتوابع فى كل القطاعات، وعددها 626 مشروعاً، بتكلفة 7 مليارات جنيه، إضافة لـ«سكن كريم»، وتم رصد 905 منازل سيتم تأهيلها، وجارٍ حصر المزيد.