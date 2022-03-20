بريد الوطن .. شقة ضمن الحالات القاسية يا وزير الإسكان

أنا سيدة مطلقة وأعول ابنة معاقة، وأخرى سليمة، ونعيش جميعاً حياة قاسية جداً، حيث نقيم فى مستوقد فى حمام «بشتك» الشعبى، بمنطقة سوق السلاح بالدرب الأحمر، والمسكن عبارة عن منزل عشوائى غير آدمى وغير صحى، وقديم جداً وآيل للسقوط، وأنا أعمل بعقد مؤقت فى معهد السلطان راشد، وراتبى ضئيل جداً، لا يكفى حتى مصاريف المعيشة، ما يجعلنى غير قادرة على استئجار وحدة سكنية طبقاً للقانون الجديد، وسبق أن أرسلت عدة شكاوى لمحافظة القاهرة، على أمل أن يهتم بى أحد، لذلك أناشد السيد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، التكرم بمنحى وحدة سكنية ضمن الحالات الحرجة والقاسية.

مروة سعد على - الدرب الأحمر - القاهرة

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