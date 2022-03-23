عاجل.. الإعدام للمتهمين بقتل حارس محافظ البنك المركزي السابق

قضت الدائرة 19 جنايات، بمحكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة عاطل ومندوب شرطة، بالإعدام شنقًا بعد ورود رأي مفتي الجمهورية في إعدامهم، عن تهمة قتل حارس محافظ البنك المركزي السابق هشام رامز، وسرقة سيارة المحافظ.

بيتوا النية وعقدوا العزم لإزهاق روح من يعترض سبيل جريمتهم

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور حسن السيد حسين وعضوية المستشارين حاتم عزت يوسف وخالد أحمد عمار وأمانة سر وائل السيد أحمد.

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 7091 لسنة 2013، قيام المتهمين «ياسر عبدالمنعم عبد الدائم، 33 عاما، سائق»، «أحمد مصطفى محمد، 32 عاما، مندوب شرطة»، بقتل المجني عليه رأفت السيد نبيل سائق محافظ البنك المركزي هشام رامز، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم لإزهاق روح من يعترض سبيل جريمتهم وهي السرقة.

أعدوا لجريمتهم أسلحة نارية بنادق آلية ومسدسات

وأضافت أوراق القضية أن المتهمين أعدوا لجريمتهم أسلحة نارية «بنادق آلية، مسدسات، وبنادق خرطوش»، وعند رؤيتهم لسيارة الضحية، استوقفوه، فهبّ لمقاومتهم، فأطلق المتهمان الأول والثاني وابلًا من الأعيرة النارية، أودت بحياته كما هو مبين بأوراق القضية.

وفي وقت سابق، عاقبت محكمة جنايات الجيزة، في عام 2017، بإعدام 9 متهمين بينهم 7 حضوريا بالإعدام بعد إدانتهم في الواقعة التي تعود لشهر فبراير 2013.

وكانت محكمة النقض، قد قضت بتأييد حكم الإعدام بحق 7 متهمين فى قضية مقتل حارس محافظ البنك المركزي السابق هشام رامز وسرقة سيارته.